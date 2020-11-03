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Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı

Geçtiğimiz hafta bornozuyla yatağa atladığı esnada cinsel organı görünen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Cinsel organının göründüğü videoyu paylaşan Nusret Gökçe, soruları yanıtsız bıraktı
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Geçtiğimiz hafta bornozuyla yatağa atladığı esnada cinsel organı görünen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, günler sonra bir alışveriş merkesinde objektiflere takıldı. Muhabirlerin kendisine sorduğu soruları yanıtsız bırakan Gökçe, bu konu hakkında da konuşmadı. 

Takipçileri uyarmasına rağmen silmedi 

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, satın aldığı lüks otelinde bir gününün nasıl geçtiğini göstermek için bir video çekti. Köpük banyosu yaptıktan sonra bornozla yatağa atlamak isteyen Gökçe'nin cinsel organı göründü. Kısa sürede gündem olan Nusret, takipçileri uyarmasına rağmen video silmedi.

Soruları yanıtsız bıraktı 

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan Nusret Gökçe, orada bulunan iki restoranını gezerek denetlemelerde bulundu. Maçka'daki otelinde bornozuyla iç çamaşırsız bir şekilde yatağa atladıktan sonra cinsel organı görünen Nusret Gökçe, bu konu hakkında konuşmadı. Öte yandan Nusret Gökçe'nin maskesiz olması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Snob magazin 

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