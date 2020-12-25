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Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yayınlanacak 'Ayaktenis' programındaki oyuncular belli oldu. Eski yıldız futbolcular adeta şov yapacak.

Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yayınlanacak 'Ayaktenis' programındaki oyuncular belli oldu. Programda Albert Riera, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı mücadele edecek.

'AYAKTENİS' PROGRAMININ TANITIMI YAPILDI

Ünlü televizyoncu  Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni platform çok yakında açılıyor. Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan Exxen'de 'Ayaktenis' programının da tanıtımı yapıldı. Programda Albert Riera, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı gibi yıldız futbolcular şov yapacak. 

ALBERT RİERA DA OLACAK

"Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet" tanıtımıyla duyurulan "Ayaktenis" programında Galatasaray'ın antrenörlerinden Albert Riera da yer alacak.

ESKİ YILDIZLAR FUTBOLCULAR YARIŞACAK

Programda yer alan diğer isimler Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı olacak.

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