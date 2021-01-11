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Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozuna annesinden yorum ağlarım ki ben!

Exxen'de yer alan 'İşte Bu Benim Masalım'da rol alan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozuna annesinden gelen yorum sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozuna annesinden yorum ağlarım ki ben!
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Acun Ilıcalı'nın kurduğu eğlence platformu Exxen'de yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım'da rol alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı kelepçeli pozuyla dikkat çekti.

KELEPÇELİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU 

'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan Aleyna Tilki son paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medya hesabından kelepçeli pozlarını paylaşan Aleyna Tilki'nin paylaşımına beğeni yağdı. 

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Dizi setinden kelepçeli bir paylaşım yapan Aleyna Tilki sosyal medyada konuşulan isimlerden birisi oldu. Aleyna Tilki'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

 ANNESİ  YORUM YAPTI

Tilki'nin paylaşımına anne Havva Öztel ise "Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozları;

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