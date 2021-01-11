Varis neden olur nasıl tedavi edilir işte en etkili yöntemi!

Varis, derinin hemen altında görebileceğiniz şişmiş, bükülmüş damarlardır. Varis toplardamarları belirtileri içerisinde en belirgin olanı ise koyu mor ve mavi renkli damarların oluşmasıdır. Günümüzde özellikle kadınlarda oluşan sık sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Varis belirtileri nelerdir? Varis neden olur, tedavi yöntemleri nelerdir? Sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile derledik.

VARİS TİPLERİ 3'E AYRILIYOR

Damarlar, kanı vücudunuzun dokularından kalbinize taşıyan kan damarlarıdır. Kalbin oksijen alması için kanı ciğerlere pompalar. Varisli damarlar birçok insanda gözüken durumdur. Genellikle az sayıda belirtilere neden olurlar. Varis tipleri 3 gurupta sınıflandırılmıştır. Bunlar;

Büyük varisler: 4-15 mm arasında değişen deri üzerinde direk çıkıntı yapan varislerdir.

Orta boy varisler: 2-4 mm arasında değişen deri üzerinde hafif çıkıntı yapan yeşil renkli varislerdir.

Kılcal varisler: 1-2 mm'den küçük kırmızı ve mor renkli deride çıkıntı yapmayan varislerdir.

Varis belirtileri nelerdir?

- Bacaklarda ağrı veya ağrılı bir his duyulur.

- Alt bacaklarda yanma, zonklama, kas krampı ve şişlik oluşur.

- Uzun süre oturduktan veya ayakta durduktan sonra geçmeyen ağrı oluşumu.

- Damarlardan birinin veya daha fazlasının kaşınması.

- Damarlarda kanama.

- Deride kırmızı renk değişikliği olan damarda ağrılı bir kordon.

- Renk değişiklikleri, ayak bileğine yakın cilt veya cilt ülserinin iltihaplanmaları varis belirtileridir.

Varis neden olur?

Varis oluşumu kadınların %40'ında erkeklerin %25'inde görülür. Varis oluşumu toplar damarlardaki kapakların iyi çalışmamasından kaynaklıdır. Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın olmak, doğum kontrol hapları, hormon tedavileri, dar giysiler giymek, yaşlılık ve genetik faktörler nedeni ile varis oluşabilir. Varisler çoğu zaman önemsiz bir rahatsızlık olarak düşünülse de rahatsızlığın ilerlemesi ve tedavi edilmemesi durumunda daha tehlikeli ve olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir.

Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Varis tedavisinde; lazer, radyo frekansı, zamk ve skleroterapi yöntemleri kullanılmaktadır. Cerrahi müdahale varis tedavisinde en son başvurulan yöntemdir.Varisli damarın çıkarılması en eski tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu tedavi yöntemi hem zahmetli hem de iyileşme süresi çok uzun olan yöntemdir.Damar içine köpük vererek varisi düzeltmek yani damar skleroterapisi yapmak bir diğer yöntemdir. Bu yöntemde varisin tekrarlama olasılığı oldukça yüksektir.Lazerli tedavi yönteminde damar içine bir katater yerleştirilmekte ve lazer cihazından bir ışın gönderilerek damar yakılmaktadır. Radyo frekans yöntemi ile yine bir kateter yardımı ile damarın içine radyo dalgaları gönderilir. Bu esnada bir ısı oluşur ve damar yakılır. Bu işlemler yapılırken lokal anestezi uygulanır.Alternatif tıpta ise üzüm çekirdeği, altın otu, elma sirkesi gibi doğal yollar ile de tedavi etme yöntemleri bulunmaktadır. Ancak bu yöntemleri kullanmadan önce doktora danışılması gerekmektedir.Varis tedavisi sırasında kilo aldırıcı ya da ödem yapıcı yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesi tedavinin olumlu sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır.

Varis oluşumu nasıl engellenir?

​​​​- Düzenli egzersiz yapılmalıdır. (Koşu, yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme vb.)

- Uzun süre ayakta durarak ya da oturarak çalışmamaya özen gösterilmelidir.

- Fazla kilolar verilmelidir. Sağlıklı beslenilmelidir.

- Sıkı giysiler tercih edilmemelidir.

- Uzun süre ayakta kaldıktan sonra bacakları havaya kaldırılarak dinlendirilmelidir.

- Sıcak su varis oluşumunu engeller ve şikayetleri azaltır.

- Ayakta durmayı ya da oturmayı gerektiren mesleklerde çalışan kişiler ve varis oluşumuna yatkın genetiğe sahip kişiler varis çorabı kullanmalıdır.

- Uzun süre oturularak yapılan yolculuklarda sık sık kalkıp dolaşmak fayda sağlamaktadır.

KAYNAK: PEMBENAR