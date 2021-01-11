Kahve peelingi nasıl yapılır cildinizdeki ölü derilerden arınacaksınız!

Kahveli vücut peelimgi nasıl yapılır? Kahveli vücut peelingi ne işe yarar? cildinizin daha canlı ve genç görünmesini sağlamak istemez misiniz? Bu peeling tam da size göre! Evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız bu tarifle cildinizdeki ölü derilerden kurtulacak ışıl ışıl parlayacaksınız.

KURU CİLTLER İÇİN KAHVE PEELİNGİ

Malzemeler;

3 yemek kaşığı kahve telvesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

İki malzemeyi karıştırın ve cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra cildinizi temizleyin. Ardından cildinize nemlendirici sürün ve böylece cildinizin neme doymasını sağlayın.

YAĞLI CİLTLER İÇİN KAHVE PEELİNGİ

Malzemeler;

4 tatlı kaşığı kahve telvesi

2 çorba kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı;

Eğer yağlı bir cilde sahipseniz hazırladığınız bu maskeyi cildinize masaj yaparak uygulayın ve 10 dakika sonra ılık su ile yıkayın. İşlemin ardından yağ oranı düşük bir nemlendirici uygulayın.