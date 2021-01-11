Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici'den yalanlama!

Kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını itiraf eden İrem Derici'yi babasının uyardığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, 'babası tarafından kulağının çekildiği' haberlerini absürt olarak niteleyip, reklamcı babasının bir marka ile yaptığı çalışmanın görselini paylaştı.

HABERLERİ KENDİ TARZIYLA YALANLADI

Son röportajında kendisini tatmin ederken annesine yakalandığını itiraf eden ünlü şarkıcı İrem Derici'yi babası "Bunlar Türk aile yapısına ters" diyerek uyardığı öne sürülmüştü. Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı.

BABASININ BİR MARKA İLE YAPTIĞI ÇALIŞMAYI PAYLAŞTI

Söz konusu iddiaların ardından şarkıcı İrem Derici'den sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. İrem Derici, "Babamın benim kulağımı çektiğiyle alakalı haberlerin ne denli absürt olduğunu, kendisinin yıllar önce yaptığı ve inanılmaz ses getiren bir kampanyanın görselleriyle anlatayım" deyip reklamcı babasının bir marka ile yaptığı çalışmayı paylaştı.

İşte İrem Derici'nin olay yanıtı;