Hande Erçel'den duygusal paylaşım anne seni çok özledim!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kanserden kaybettiği annesinin ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Erçel, sosyal medya hesabından annesiyle olan karelerinin olduğu fotoğrafın altına ''seni çok özlüyorum anne'' notunu düştü.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLA DUYGULANDIRDI

Kanser tedavisi gören annesini 2 yıl önce kaybeden Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümü için duygusal bir paylaşım yaptı. 2019 yılında kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel’i kaybetmişti. Uzun bir süre annesinin acısını atlatamayan Erçel yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. Güzel oyuncu annesinin ölüm yıl dönümünde annesiyle olan karelerini paylaşıp altına, 'seni çok özledim anne' notunu düştü.

İşte o paylaşımı..

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır