search menu
search
close

Aygün Aydın'dan Mali'ye bomba suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu!

Hakan Sabancı'yla ilişkisiyle tanınan Aygün Aydın şimdi de Mehmet Ali Erbil'i hedef aldı. Aydın Erbil'in bir arkadaşını taciz ettiğini söyledi.

Aygün Aydın'dan Mali'ye bomba suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu!
-A A+

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve ünlü komedyen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aygün Aydın'dan olay suçlama

Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve whatsapp mesajlarını da yayınlamıştı. Bu iddialar gündemdeyken Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'dan Erbil ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Aygün Aydın paylaşımında "Lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk kız 3 gün kendini toparlayamamıştı. Şimdi evli mutlu çok şükür" iddiasında bulundu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
Dekorasyon
Pürüzsüz cildin sırrı: Kuru fırçalama tekniği Pürüzsüz cildin sırrı: Kuru fırçalama tekniği
Güzellik
En Güncel Galeriler
Gülben Ergen'i çıldırtacak sözler: Öyle Gülben gibi...
Gülben Ergen'i çıldırtacak sözler: Öyle Gülben gibi...
Demet Evgar kırmızı halıya kıyafetiyle damga vurdu!
Demet Evgar kırmızı halıya kıyafetiyle damga vurdu!
Festivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu!
Festivale Tamer Karadağlı'nın tavırları damga vurdu!
Çırağan düğünü iptal! Sessiz sedasız evlendiler!
Çırağan düğünü iptal! Sessiz sedasız evlendiler!
Aylin Coşkun'u görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim!
Aylin Coşkun'u görenler tanıyamıyor! Yok böyle değişim!
Hayat Bilgisi'nin Arif'i eski kilolu halini paylaştı fotoğrafı gören..
Hayat Bilgisi'nin Arif'i eski kilolu halini paylaştı fotoğrafı gören..
Önceki Haberler
Bir dizi aşkı daha! Ada Masalı oyuncuları kameralara yakalandı!
Bir dizi aşkı daha! Ada Masalı oyuncuları kameralara yakalandı!
Şeyma Subaşı'ndan başörtülü paylaşım! 'Yallah Şeyma'
Şeyma Subaşı'ndan başörtülü paylaşım! 'Yallah Şeyma'
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'den makyajsız karavan pozu
Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker'den makyajsız karavan pozu
Aşk, Mantık, İntikam'ın Esra'sı paylaşımıyla görenleri mest etti!
Aşk, Mantık, İntikam'ın Esra'sı paylaşımıyla görenleri mest etti!
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi!
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dünyaevine girdi!
Taciz edildiğini söyleyen Ece'den bomba yeni iddia: Para teklif etti
Taciz edildiğini söyleyen Ece'den bomba yeni iddia: Para teklif etti
Çiftler evlenmeden önce ne kadar süre çıkmalı?
Çiftler evlenmeden önce ne kadar süre çıkmalı?
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Üzüm çekirdeğini sakın çöpe atmayın!
Yorumlar