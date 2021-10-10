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Ada Masalı'nın başrol oyuncuları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşkı kameralara yansıdı

Ada Masalı dizisinde Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, İzmir'de görüntülendi.

Ada Masalı'nın başrol oyuncuları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın aşkı kameralara yansıdı
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Son dönemin gözde oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları romantik paylaşımla aşk yaşadıklarını adeta doğruladılar.

"KOMİK VE EĞLENCELİ"

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Alp Navruz hakkında "Alp, disiplinli ve işine çok saygı duyan biri. Bunlar, ona saygı duymamı sağlayan ilk etkenler oldu. Bir de göründüğünden çok daha komik ve eğlenceli" demişti.

BAŞ BAŞA ROMANTİK YÜRÜYÜŞ

Snob Magazin'in haberine göre; İkili, önceki gün İzmir'in Seferihisar ilçesinde görüntülendi. Sabaha saatlerinde bir hayranlarının kamerasına takılan ikilinin baş başa kahvaltı yaptığı öğrenildi.

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