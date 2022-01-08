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Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap!

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna alkış toplayan cevap.

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap!
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2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Varol, "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey?" diye soran takipçisine de "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda bir şey değişmedi. En büyük zenginliğin iki evladım" dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren ve sonrasında Burak ile Eliz adını verdikleri iki bebeğini kucağına alan oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Varol, son olarak Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"AYRILMAMIZI İSTİYORLAR"

Son zamanlarda sık sık Alişan ile boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılan Buse Varol, "Sürekli neden ayrılıkla ilgili haber çıkıyor acaba?" sorusuna "Çünkü öyle olsun istiyorlar" yanıtını verdi.

"KALBİNİ TEMİZ TUTARSAN HAYAT SANA CÖMERT DAVRANIYOR"

Takipçilerinden gelen soruları sırasıyla cevaplayan Varol, "Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (Eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bide bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin."

Kaynak: Haberler.com 

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