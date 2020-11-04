Kahve maskesi nasıl yapılır cildiniz ışıldayacak!

Kahve maskesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sabahların vazgeçilmez içeceği olan kahvenin cilt için tam bir dost olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle solgun ciltler için canlandırıcı özelliği bulunan kahve maskesinin düzenli olarak kullanıldığında cildinizde yarattığı sonuçlara inanamayacaksınız.

Malzemeler:

1 fincan öğütülmüş kahve çekirdeği, ½ fincan şekersiz kakao tozu, 1 bardak şekersiz badem sütü, 1 yemek kaşığı limon suyu (kuru cildiniz varsa, zeytinyağı veya badem yağı ile değiştirin), 1 yemek kaşığı bal (fazladan yağlı veya akne eğilimli ciltler için, bal yerine ek limon suyu kullanın)

Hazırlanışı:

Kahveyi derin bir kasede kakao tozu ile karıştırın.Sütü ekleyin ve bir macun oluşana kadar karıştırın.Daha kıvamlı koyu bir macun için daha az süt kullanabilirsiniz.Ardından limon suyu ve balı ekleyin.Karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 20 dakika kadar k