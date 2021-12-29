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Aygün Aydın, şimdi de "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, bir takipçisinin "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği yanıt olay oldu.

Aygün Aydın, şimdi de "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi
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Hakan Sabancı'yı ifşa ettikten sonra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, bir takipçisinin "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna "Çünkü haksızlığa gelemiyorum ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar" yanıtını verdi.

Bir dönem Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını öne sürüp yayınladığı mesajlarla adından söz ettiren oyuncu Aygün Aydın, maddi olarak zor günler yaşadığını belirterek "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki escortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" şeklinde bir çıkışa imza atmıştı.

"BU KELİMENİN CANIMI ACITTIĞINI BİLİYORLAR"

Bu açıklaması ile adından söz ettiren güzel oyuncu, şimdi de takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi. Takipçisinin "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna yanıt veren Aygün, "Çünkü haksızlığa gelemiyorum ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar ya da a... derdi milleti gerdi galiba" ifadelerini kullandı.

Kaynak:  Haberler.com

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