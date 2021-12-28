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Yılbaşı sofraları nasıl süslenir? Yılbaşı sofraları nasıl hazırlanır?

Bu yeni yılda da sofralarınız için hazırladığınız birbirinden lezzetli yemekleri şık göstermek istemez misiniz? O halde bu yazımız tam da size göre.

Yılbaşı sofraları nasıl süslenir? Yılbaşı sofraları nasıl hazırlanır?
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Bir yeni yılı geride bırakıp yeni bir yılı karşılamak için heyecanla bekliyoruz. Evet geri sayım başladı. Yeni yılın ilk gecesi için ağaçlar süslendi, birbirinden lezzetli yemekler hazırlandı. Unuttuğunuz başka bir şey yok mu? Bizce var yeni yılın ilk gecesinde birbirinden lezzetli hazırladığınız sofralarınızı süslü göstermek istemez misiniz o gece öteki gecelerden farklı kılmak için şık bir süsleme yapabilirsiniz...

 yılbaşı sofrası nasıl hazırlanır

Bütün bir gece boyunca güzel bir kutlama yaparak geçireceğiniz gecede sofranızın büyüleyici bir şıklık elde etmek için büyük bütçeler ayırmanıza gerek yok. Küçük dokunuşlarla şık bir sofra elde edebilirsiniz. İşte yılbaşı sofralarınızın olmazda olmazı küçük tüyolar;

- Bu gecenin konseptinin renkleri tabikide kırmızı ve yeşil! Yılbaşı gecesinin temasına uygun olarak bu renklere ağırlık vermeliyiz. Canlı kırmızı çiçekler veya yeşil bir masa örtüsü işinizi görebilir...

- Yılbaşı gecesinde kurulan yılbaşı sofraları bereketi temsil ettiği için ''nar'' yılbaşını temsil eden bir meyvedir. Bu durumda bu gece de sofralarınıza nar da kullanabilirsiniz.

- Kışın ve yılbaşı gecesini temsil eden aksesuarlardan biri de kozalaktır. Yılbaşı sofralarınızda minik kozalaklara yer verebilirsiniz. Dilerseniz simli gümüş veya altın rengi bir spreyle kozalaklarınızı boyayıp farklı renklerde de kullanabilirsiniz.

- Bu gece renkler ön planda olduğu için sadelikten uzaklaşarak yemek tabaklarınızla uyumu bozup farklı renkler kullanabilirsiniz.

- Bu gece sofralarınıza veya sandalyelerinize kırmızı veya yeşil kurdele detaylarını kullanabilirsiniz. 

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