search menu
search
close

Cildi derinlemesine temizleyen maske tarifi ışıl ışıl olacak!

Cildinizi derinlemesine temizleyecek, birbirinden basit ama etkili maske tarifleriyle karşınızdayız. İşte yapılışı ve malzemeleri.

Cildi derinlemesine temizleyen maske tarifi ışıl ışıl olacak!
-A A+

Hava kirliliği, toz ve sigara gibi çeşitli etkenlerden dolayı kirlenen cildinizi derinlemesine temizlemek istemez misiniz? Evde yapacağınız basit ama etkili maske tariflerini sizler için hazırladık. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için yapmanız gereken maske tarifleri! 

CİLDİ DERİNLEMESİNİ TEMİZLEYEN MASKE TARİFİ

Malzemeler;

1 çay kaşığı toz maya

Biraz su


Yapılışı;

Bir çay kaşığı toz maya ile biraz suyu macun kıvamına getirin ve göz çevreniz hariç cildinize sürün 15 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. Kuru toz maya maskesi cildinizin derinlemesine temizlenmesi ve parlak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

CİLDİ TEMİZLEYEN KİL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

Bir tatlı kaşığı kil

Bir miktar su


Yapılışı;

Malzemeleri karıştırın ve cildinize sürün. Kuruduğuna emin olduktan sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. Hem pratik hem de etkili bu maske cildi tüm yağ ve kirden arındırarak cildin pürüzsüz olmasını ve nefes almasını sağlar.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Makyajla uyuyanlar aman dikkat! Makyajla uyuyanlar aman dikkat!
Makyaj
Yılbaşında sofranıza şıklık katın! Yılbaşında sofranıza şıklık katın!
Öneriler
En Güncel Galeriler
'Barbie'ye benzeyeyim derken bakın ne hale geldi!
'Barbie'ye benzeyeyim derken bakın ne hale geldi!
Yeşilçam'ın çıtı pıtı kızı Ayşecik'in son hali inanılmaz!
Yeşilçam'ın çıtı pıtı kızı Ayşecik'in son hali inanılmaz!
Seray Sever ikiz bebeklerin cinsiyetini duyurdu
Seray Sever ikiz bebeklerin cinsiyetini duyurdu
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in sevenlerine kötü haber!
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in sevenlerine kötü haber!
Erdoğan'ın 'Sokak köpekleri toplatılsın' sözüne Tuğba Ekinci'den cevap
Erdoğan'ın 'Sokak köpekleri toplatılsın' sözüne Tuğba Ekinci'den cevap
Kuşburnunun hastalıklar üzerindeki şaşırtan etkisi!
Kuşburnunun hastalıklar üzerindeki şaşırtan etkisi!
Önceki Haberler
Yeni yılın ilk kahvaltısında şahane lezzet önerisi: Kahvaltı çöreği
Yeni yılın ilk kahvaltısında şahane lezzet önerisi: Kahvaltı çöreği
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Işıl ışıl bir cilt makyajının sırrı fondötende saklı!
Işıl ışıl bir cilt makyajının sırrı fondötende saklı!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
İşte yatak odanızı güzelleştirecek dekorasyon önerileri!
İşte yatak odanızı güzelleştirecek dekorasyon önerileri!
Günde 3 zeytin çekirdeği yutarsanız...
Günde 3 zeytin çekirdeği yutarsanız...
Kahvaltıda ne yapacağım diyenler için mantarlı omlet!
Kahvaltıda ne yapacağım diyenler için mantarlı omlet!
Maya maskesi ile cildinizdeki lekeleri yok edin!
Maya maskesi ile cildinizdeki lekeleri yok edin!
Yorumlar