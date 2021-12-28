Cildi derinlemesine temizleyen maske tarifi ışıl ışıl olacak!

Hava kirliliği, toz ve sigara gibi çeşitli etkenlerden dolayı kirlenen cildinizi derinlemesine temizlemek istemez misiniz? Evde yapacağınız basit ama etkili maske tariflerini sizler için hazırladık. Düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız. İşte ışıl ışıl bir cilde sahip olmak için yapmanız gereken maske tarifleri!

CİLDİ DERİNLEMESİNİ TEMİZLEYEN MASKE TARİFİ

Malzemeler;

1 çay kaşığı toz maya

Biraz su



Yapılışı;

Bir çay kaşığı toz maya ile biraz suyu macun kıvamına getirin ve göz çevreniz hariç cildinize sürün 15 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. Kuru toz maya maskesi cildinizin derinlemesine temizlenmesi ve parlak bir cilde sahip olmanızı sağlar.

CİLDİ TEMİZLEYEN KİL MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

Bir tatlı kaşığı kil

Bir miktar su



Yapılışı;

Malzemeleri karıştırın ve cildinize sürün. Kuruduğuna emin olduktan sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. Hem pratik hem de etkili bu maske cildi tüm yağ ve kirden arındırarak cildin pürüzsüz olmasını ve nefes almasını sağlar.