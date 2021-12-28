search menu
search
close

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü de aldattığı iddialarına yanıt

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü de aldattığı iddialarına yanıt verdi.

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü de aldattığı iddialarına yanıt
-A A+

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi iş insanı Gökhan Göz, Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in ihanetine uğradığını iddia etti. Yelliler'in evli insanlarla mesajlarını ifşa eden Göz, sevgilisine aldığı tüm kıyafetleri de yaktı. Bu iddianın ardından Fatoş Yelliler, yaptığı açıklamada, "Eski tarihli mesajları, güncel mesajlarmış gibi gösterip sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca." dedi. 

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile evliyken iş insanı Gökhan Göz'le aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in, sevgilisini de aldattığı iddia edildi. Yelliler bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Gökhan Göz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevgilisi Fatoş Yelliler'in evli insanlar ile mesajlaşmalarını ifşa etti. Göz, söz konusu mesajlarda Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü.

 

İhaneti öğrenen Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Bende köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" ifadelerini kullandı.

Bu hamleden sonra Fatoş Yelliler, suçlamaları reddeden bir hikaye attı. Yelliler, Peyami Safa'nın "Suçlamak, anlamaktan daha kolaydır. Anlarsan, değişmen gerekir." sözünü paylaşarak, "Eski tarihli mesajları birlikteliğimiz bile söz konusu değilken şu an güncel mesajlarmış gibi gösterip birlikte olduğumuz sürece bağlamak, sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıp sadece Allah'a havale ediyorum. Herkesin yolu açık olsun. Bu konuyla ilgili yapacağım son açıklamadır." ifadelerini kullandı.

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü de aldattığı iddialarına yanıt verdiKaynak: Haberler.com

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Makyajla uyuyanlar aman dikkat! Makyajla uyuyanlar aman dikkat!
Makyaj
Yılbaşında sofranıza şıklık katın! Yılbaşında sofranıza şıklık katın!
Öneriler
En Güncel Galeriler
'Barbie'ye benzeyeyim derken bakın ne hale geldi!
'Barbie'ye benzeyeyim derken bakın ne hale geldi!
Yeşilçam'ın çıtı pıtı kızı Ayşecik'in son hali inanılmaz!
Yeşilçam'ın çıtı pıtı kızı Ayşecik'in son hali inanılmaz!
Seray Sever ikiz bebeklerin cinsiyetini duyurdu
Seray Sever ikiz bebeklerin cinsiyetini duyurdu
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in sevenlerine kötü haber!
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'in sevenlerine kötü haber!
Erdoğan'ın 'Sokak köpekleri toplatılsın' sözüne Tuğba Ekinci'den cevap
Erdoğan'ın 'Sokak köpekleri toplatılsın' sözüne Tuğba Ekinci'den cevap
Kuşburnunun hastalıklar üzerindeki şaşırtan etkisi!
Kuşburnunun hastalıklar üzerindeki şaşırtan etkisi!
Önceki Haberler
Bu maskelerle cildiniz tertemiz olacak!
Bu maskelerle cildiniz tertemiz olacak!
Yeni yılın ilk kahvaltısında şahane lezzet önerisi: Kahvaltı çöreği
Yeni yılın ilk kahvaltısında şahane lezzet önerisi: Kahvaltı çöreği
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Bu maskeyle elleriniz yumuşacık olacak!
Işıl ışıl bir cilt makyajının sırrı fondötende saklı!
Işıl ışıl bir cilt makyajının sırrı fondötende saklı!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
Çalışan kadınlar için kolay cilt bakım tüyosu!
İşte yatak odanızı güzelleştirecek dekorasyon önerileri!
İşte yatak odanızı güzelleştirecek dekorasyon önerileri!
Günde 3 zeytin çekirdeği yutarsanız...
Günde 3 zeytin çekirdeği yutarsanız...
Kahvaltıda ne yapacağım diyenler için mantarlı omlet!
Kahvaltıda ne yapacağım diyenler için mantarlı omlet!
Yorumlar