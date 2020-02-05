search menu
search
close

Çalışan kadınlar için 3 cilt bakım tüyosu cildinizi havalandırın!

Yoğun tempoda çalışan kadınlar için etkili ve cildi sağlıklı bir görünüm kazandırmanın 4 kolay tüyosunu bir araya getirdik!

Çalışan kadınlar için 3 cilt bakım tüyosu cildinizi havalandırın!
-A A+

Çalışan kadınlar için yoğun iş hayatında yorgun cildi olduğundan daha sağlıklı göstermek ve pürüzsüz bir cilt görünümüne sahip olmak için 3 pratik öneride cilt bakım rutininizi eksiksiz olarak yapabilirsiniz. Tüm gün boyunca sabit bir şekilde çalışanlar veya hareket halinde olanların ufak aralıklı zaman dilimleri yaratarak cilt bakımı yapabilirsiniz! Üstelik uzun süreli molalara ihtiyacınız yok! İşte cilt bakımı yapmaya vakti olamayan yoğun tempoda çalışan kadınlar için 3 adımda kolay cilt bakım tüyoları!

Kat kat makyaj yapmayın! 

Bilinçsiz makyaj uygulaması ne yazık ki ciltte tahriş oluşumuna ve cildin daha çabuk yıpranmasına neden oluyor. Özellikle yoğun tempolu iş hayatı olanların cilt bakımı yapmaya çok fazla vakti olmayanların cildini iyi bir şekilde temizleyememesi bir süre sonra cilde uygulanan makyajında kötü görünmesine neden olacaktır. Bunun için cilde uyguladığınız makyajı olabildiğince az uygulamaya özen gösterin böylelikle hem doğal hem de makyajınızın cildinizde katman katman durmasını engelleyebilirsiniz. 

Cildinizin nem dengesini koruyun 

Cilt tipiniz yaplı veya kuru olmaksızın cildinizin ihtiyacı doğrultusunda nem oranını sağlamaya özen gösterin. Cilt tipinize göre nemlendirici edinin ve gün içerisinde boş vaktinizde cildinize nemlendirici uygulayın. Nemlendirici cildinizin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olacaktır. 

Temiz hava almayı unutmayın 

Ciğerlerinize çektiğiniz temiz hava hem prsikolojik olarak iyi hissetmenize hem de cildinizin nefes almasına yardımcı olacaktır. İş hayatında ilk bulduğunuz fırsatta temiz hava almayı ihmal etmeyin! Temiz hava cildin kan dolaşımını düzenli olarak çalışmasına yardımcı oluyor. Böylelikle cildin dengesini koruyarak cildinizin canlı görünmesine yardımcı olacaktır. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Aç karna 1 bardak ceviz suyu için sonuç inanılmaz! Aç karna 1 bardak ceviz suyu için sonuç inanılmaz!
Organik
Ünlü oyuncuya hapis şoku! Yaptığı hata eski suçunu ortaya çıkardı! Ünlü oyuncuya hapis şoku! Yaptığı hata eski suçunu ortaya çıkardı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü kadın rapçinin kalça şovu olay oldu kocası dili dışarda izledi!
Ünlü kadın rapçinin kalça şovu olay oldu kocası dili dışarda izledi!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Kardashian'dan dehşete düşüren cinsel ilişki itirafı!
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Ünlü rapçi gelen eleştirilere dayanamayıp çıplak videosunu paylaştı!
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Yaşayan en güzel Rus seçilmişti! Paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı
Önceki Haberler
Gamze sosyal medyayı sallayan iddiayı yalanladı!
Gamze sosyal medyayı sallayan iddiayı yalanladı!
Demet Akalın'dan kızına olay hediye! Fiyatı dudak uçuklattı!
Demet Akalın'dan kızına olay hediye! Fiyatı dudak uçuklattı!
Kahvaltıda yağ yaktıran enerji bombası tarifleri!
Kahvaltıda yağ yaktıran enerji bombası tarifleri!
Merve Özbey takipçisini ifşa edip ateş püskürdü!
Merve Özbey takipçisini ifşa edip ateş püskürdü!
Yağ yaktıran 10 harika besin!
Yağ yaktıran 10 harika besin!
Uzak mesafe ilişkisinin artıları!
Uzak mesafe ilişkisinin artıları!
Müthiş lezzet: Kolay browni tarifi
Müthiş lezzet: Kolay browni tarifi
Nefis bir lezzet: Patatesli yahni tarifi
Nefis bir lezzet: Patatesli yahni tarifi
Yorumlar