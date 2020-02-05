Çalışan kadınlar için 3 cilt bakım tüyosu cildinizi havalandırın!

Çalışan kadınlar için yoğun iş hayatında yorgun cildi olduğundan daha sağlıklı göstermek ve pürüzsüz bir cilt görünümüne sahip olmak için 3 pratik öneride cilt bakım rutininizi eksiksiz olarak yapabilirsiniz. Tüm gün boyunca sabit bir şekilde çalışanlar veya hareket halinde olanların ufak aralıklı zaman dilimleri yaratarak cilt bakımı yapabilirsiniz! Üstelik uzun süreli molalara ihtiyacınız yok! İşte cilt bakımı yapmaya vakti olamayan yoğun tempoda çalışan kadınlar için 3 adımda kolay cilt bakım tüyoları!

Kat kat makyaj yapmayın!

Bilinçsiz makyaj uygulaması ne yazık ki ciltte tahriş oluşumuna ve cildin daha çabuk yıpranmasına neden oluyor. Özellikle yoğun tempolu iş hayatı olanların cilt bakımı yapmaya çok fazla vakti olmayanların cildini iyi bir şekilde temizleyememesi bir süre sonra cilde uygulanan makyajında kötü görünmesine neden olacaktır. Bunun için cilde uyguladığınız makyajı olabildiğince az uygulamaya özen gösterin böylelikle hem doğal hem de makyajınızın cildinizde katman katman durmasını engelleyebilirsiniz.

Cildinizin nem dengesini koruyun

Cilt tipiniz yaplı veya kuru olmaksızın cildinizin ihtiyacı doğrultusunda nem oranını sağlamaya özen gösterin. Cilt tipinize göre nemlendirici edinin ve gün içerisinde boş vaktinizde cildinize nemlendirici uygulayın. Nemlendirici cildinizin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olacaktır.

Temiz hava almayı unutmayın

Ciğerlerinize çektiğiniz temiz hava hem prsikolojik olarak iyi hissetmenize hem de cildinizin nefes almasına yardımcı olacaktır. İş hayatında ilk bulduğunuz fırsatta temiz hava almayı ihmal etmeyin! Temiz hava cildin kan dolaşımını düzenli olarak çalışmasına yardımcı oluyor. Böylelikle cildin dengesini koruyarak cildinizin canlı görünmesine yardımcı olacaktır.