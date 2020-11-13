Aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes kalan kişiye icra davası açtı!

Gazeteci Nedim Şener, 22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne yol açan yazar Emrah Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sonunda T yok para var"

Twitter üzerinden icra emrini paylaşan Şener, "İnanılmaz ama gerçek. Emrah serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra davası başlattı. Dikkat sonunda 't' yok, para var" ifadelerine yer verdi.

13 yıl 4 ay hapis cezası almıştı

22 Eylül 2017 tarihinde İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mevcut infaz yasasına göre cezanın 2/3'nü cezaevinde geçirip 1 yıl da denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gereken Emrah Serbes'in 7 yıl 10 ay 23 gün cezaevinde kalması gerekiyor.

Emrah Serbes 3 yıl 8 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilecek. Yani Serbes, 4 yıl 2 ay 28 gün erken tahliye oldu.