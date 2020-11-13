search menu
search
close

Aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes kalan kişiye icra davası açtı!

Alkollü araç kullanarak trafik kazası yapan ve aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan senarist Emrah Serbes, aileden geriye kalan tek kişiye icra davası açtı

Aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan Emrah Serbes kalan kişiye icra davası açtı!
-A A+

Gazeteci Nedim Şener, 22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne yol açan yazar Emrah Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sonunda T yok para var"

Twitter üzerinden icra emrini paylaşan Şener, "İnanılmaz ama gerçek. Emrah serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra davası başlattı. Dikkat sonunda 't' yok, para var" ifadelerine yer verdi.

13 yıl 4 ay hapis cezası almıştı

22 Eylül 2017 tarihinde İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mevcut infaz yasasına göre cezanın 2/3'nü cezaevinde geçirip 1 yıl da denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gereken Emrah Serbes'in 7 yıl 10 ay 23 gün cezaevinde kalması gerekiyor.

Emrah Serbes 3 yıl 8 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilecek. Yani Serbes, 4 yıl 2 ay 28 gün erken tahliye oldu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çürük dişler o ölümcül hastalığa neden oluyor! Çürük dişler o ölümcül hastalığa neden oluyor!
Öneriler
İş yapamamaktan şikayetçiydi! Yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı! İş yapamamaktan şikayetçiydi! Yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Magazin
En Güncel Galeriler
TV yıldızının sosyal medyada açtığı canlı yayına sevgilisi damga vurdu
TV yıldızının sosyal medyada açtığı canlı yayına sevgilisi damga vurdu
Mustafa Topaloğlu'ndan sevenlerine kötü haber!
Mustafa Topaloğlu'ndan sevenlerine kötü haber!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Cicişler Nefise Karatay'ın kocasının mesajlarını ifşa etti!
Pervasızlığı pes dedirtti! İç çamaşırsız alışveriş yaptı!
Pervasızlığı pes dedirtti! İç çamaşırsız alışveriş yaptı!
İşte dünyanın en seksi kadını! Pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti!
İşte dünyanın en seksi kadını! Pozlarıyla Instagram'ı yıktı geçti!
24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne son pozuyla olay oldu!
24 saatte 8 milyon lira kazanan Bella Thorne son pozuyla olay oldu!
Önceki Haberler
Evde ombre saç nasıl yapılır?
Evde ombre saç nasıl yapılır?
Türk sinamasının usta oyuncusu eşinden tek celsede boşanmak istiyor!
Türk sinamasının usta oyuncusu eşinden tek celsede boşanmak istiyor!
Sprey şişesine maden suyu koyarsanız...
Sprey şişesine maden suyu koyarsanız...
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer!
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer!
Kokusuyla mest edecek: Evde doğal şampuan tarifi
Kokusuyla mest edecek: Evde doğal şampuan tarifi
Bu maskeler cildinizi rahatlatacak!
Bu maskeler cildinizi rahatlatacak!
İşte gözleri küçük gösteren makyaj hataları!
İşte gözleri küçük gösteren makyaj hataları!
Dişlerde oluşan aşınmaların sebebi bakın neymiş!
Dişlerde oluşan aşınmaların sebebi bakın neymiş!
Yorumlar