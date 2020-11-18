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Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den açıklama zamansal açıdan gidemedim!

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Teoman Deniz'in cenaze törenine katılmayan oyuncu Burak Deniz, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den açıklama zamansal açıdan gidemedim!
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Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden babası Teoman Deniz'in cenaze törenine katılmayan oyuncu Burak Deniz, "Zamandan dolayı yetişemedim. Aramızda problem yoktu" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti. 

AÇIKLAMASIYLA HERKESİ ŞAŞIRTTI 

Son dönemin adından sıklıkla söz ettiren oyuncularından biri olan Burak Deniz'in babası geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Önceki gün Nişantaşı'ndaki spor salonundan çıkarken objektiflere yakalanan Burak Deniz, babasının cenaze törenine neden katılmadığını açıkladı. Ünlü oyuncu açıklamasıyla herkesi şaşırttı. 

 

"ZAMANSAL AÇIDAN CENAZEYE KATILAMADIM"

Habertürk'te yer alan habere göre, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, babasının cenazesine neden katılmadığına şu sözlerle açıklık getirdi: "Sadece zamansal açıdan yetişemedim sonrasında vedalaştık öyle yazıldığı gibi babamla bir problemim yoktu."

 "SETLERDE ÖNLEMLER ALINIYOR"

Burak Deniz ayrıca setlerdeki ortamı güvenli bulup bulmadığı sorusuna ise, "Olabildiğince önlemler alınıyor. Setlerdeki önlemlere güvenmek zorundayız herkes kadar bu sektörün de böyle ilerlemesi gerekiyor o yüzden hayatın akışına göre ilerlemeliyiz" cevabını verdi.

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