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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı yakışıklı oyuncuyla el ele görüntülendi

Masumlar Apartmanı dizisinin güzel oyuncusu Melisa Şenolsun, Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşamaya başladı. Çift, önceki gün Cihangir'de el ele görüntülendi.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı yakışıklı oyuncuyla el ele görüntülendi
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakterini oynayan Melisa Şenolsun, şu sıralar özel hayatıyla ve pozlarıyla bir hayli ön planda. Şenolsun, kısa bir süre önce kendisi gibi oyuncu Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşamaya başladı.

 EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz kameralarına takılan ikili, Cihangir'de el ele yürürken görüntülendi. 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü çiftin, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği ve bu nedenle sosyal medyada da birbirlerini takibe almadığı öğrenildi.

UMUT EVİRGEN'LE BİRLİKTEYDİ

Çapkınlığıyla tanınan Ekin Mert Daymaz, daha önce Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşarken Şenolsun da son olarak Umut Evirgen ile birlikteydi.

 

 

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