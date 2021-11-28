search menu
search
close

Panama'ya giden Defne Samyeli'nden bikinili paylaşım!

49 yaşındaki eski haber spikeri Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekiyor. Samyeli arka arkaya paylaştığı pozlarla yine gündemde.

Panama'ya giden Defne Samyeli'nden bikinili paylaşım!
-A A+

İddialı giyim tarzı ile gündeme gelen Samyeli instagram hesabından cesur pozlar paylaştı. "Kim der 49 yaşında" yorumlarına neden olan siyah bikinili pozlarını üst üste paylaşan Samyeli hayranlarından beğeni topladı.

Panama'ya giden Defne Samyeli'nin deniz kenarındaki kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Samyeli'nin pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. 

 İşte o paylaşım...

"HAYAT BENİM İÇİN BİR MACERA ALANI"
Samyeli geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum. Hayat benim için bitmek tükenmek bilmeyen bir macera alanı gibi" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
MasterChef yarışmacısı Araz eşi meğerse bakın kimmiş! MasterChef yarışmacısı Araz eşi meğerse bakın kimmiş!
Magazin
Kanser hücrelerini yok ediyor! Kanser hücrelerini yok ediyor!
Sağlık
En Güncel Galeriler
2021 Türkiye Güzeli'nin deniz keyfi! Bikinili pozlarıyla nefes kesti!
2021 Türkiye Güzeli'nin deniz keyfi! Bikinili pozlarıyla nefes kesti!
TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!
TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!
Cinsel içerikli video paylaşıp erkeklere seslendi: Kendinize gelin!
Cinsel içerikli video paylaşıp erkeklere seslendi: Kendinize gelin!
Armağan Çağlayan takipçisiyle atıştı! Verdiği yanıt olay oldu
Armağan Çağlayan takipçisiyle atıştı! Verdiği yanıt olay oldu
Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı
Çağla Şıkel geceye damga vurdu! Pınar Altuğ kayıtsız kalamadı
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi!
Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu'lu 'dolar' göndermesi!
Önceki Haberler
Paylaşımı dikkat çekti: Herkes İslam alimi...
Paylaşımı dikkat çekti: Herkes İslam alimi...
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı yakışıklı oyuncuyla el ele görüntülendi
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı yakışıklı oyuncuyla el ele görüntülendi
Annesinin aynısı! Hasret giderdiği pozu paylaştı!
Annesinin aynısı! Hasret giderdiği pozu paylaştı!
Çılgın Bediş'le hayatımıza girmişti! Ünlü oyuncudan üzen haber!
Çılgın Bediş'le hayatımıza girmişti! Ünlü oyuncudan üzen haber!
Yeni bir aşk mı başladı? Müge Anlı'ya gelen hediye kafa karıştırdı
Yeni bir aşk mı başladı? Müge Anlı'ya gelen hediye kafa karıştırdı
Songül Karlı bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı
Songül Karlı bambaşka biri oldu! Görenler tanıyamadı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı
Bu yöntemle rimelinizi kolayca çıkarabileceksiniz!
Bu yöntemle rimelinizi kolayca çıkarabileceksiniz!
Yorumlar