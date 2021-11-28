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MasterChef Güzide Mertcan'ın paylaşımı olay oldu! "Herkes islam alimi, doktor, mühendis..."

2019 yılında katıldığı 'MasterChef Türkiye' ile tanınan Güzide Mertcan, son paylaşımında kullandığı ifadelerle takipçilerinin takdirini topladı.

MasterChef Güzide Mertcan'ın paylaşımı olay oldu! "Herkes islam alimi, doktor, mühendis..."
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Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye 2019'la adını duyuran Güzide Mertcan zaman zaman paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Yarışmaya katıldıktan bir süre sonra elenen Mertcan, 7 milyon TL değerindeki evi haber olmuştu.

Güzide, 7 milyon TL'lik evi hakkında, "Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz. Tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık" sözleriyle dikkat çekmişti.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Güzide Mertcan sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Yoğun iş temposu olan ve lüks yaşantısıyla öne çıkan Mertcan son paylaşımıyla takipçilerinden beğeni topladı. Eski yarışmaca Güzide Mertcan paylaşımında şunları söyledi:

"Herkes islam alimi, doktor, mühendis, modacı, şef, ekonomist, siyasetçi, sporcu bu ülkede en kolay şey her bilgiye sahip olduğunu sanıp sınırsızca konuşmak. İnsanın fikri olmadan zikri olması. Her şeyi bildiğini sanması ne büyük hastalık."

MasterChef Güzide'nin bu yorumuna 44 bine yakın beğeni gelirken "Çok doğru" mesajları yağdı.

 

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