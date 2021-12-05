Berdan Mardini'nin yeni imajı beğenilmedi! 'Hiç olmamış'

Mart ayında iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den boşanan şarkıcı Berdan Mardini yeni aşka yelken açmıştı. Ünlü şarkıcı şimdi ise yeni tarzıyla gündeme geldi.

Çocuklarıyla vakit geçiren ve konserlerine devam eden Berdan Mardini ilginç paylaşımlara imza attı. Ceketin altına hiçbir şey giymeyen Berdan Mardini paylaşımına "Yeni fotolar lazım bana. Valla çekmem lazım ama ben bir deneme yapım dedim" notunu düştü.

Mardini'yi bu halde gören takipçileri hayrete düştü. Çoğu takipçi Berdan Mardini'ye "Hiç olmadı" yorumunda bulundu. İşte ünlü türkücüye gelen yorumlardan bazıları:

-Abi dekolte neyin nesi ya, hiç olmamış.

-Cinsiyet mi değiştirmiş?

-Özcan Deniz sandım

-Şimdi biraz özenti ve nispet gibi duruyor üzgünüm.

-Hemen silin hemşerim