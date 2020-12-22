Göz şişmesine ne iyi gelir poşet çay veya patates dilimleri şişliği indiriyor!

Hepimiz zaman zaman sabah kalktığımızda şişmiş gözlerle karşılaşabiliyoruz. Genellikle fazla uyumaktan kaynaklandığını düşündüğümüz göz şişmesinin başka sebepleri de olabilir. Göz şişmesi, gözün hem alt hem de üst kapağını etkileyebilen ve gözü saran bağ dokularda oluşan iltihap (enflamasyon) veya aşırı sıvı (ödem)'dan kaynaklanıyor.

Göz kapağı şişmesinin nedenleri

Alerji

Göz kapağı şişmesi en sık alerjiye bağlı gelişir. Hem göz kapağının kendisinden kaynaklı lokal alerjilerde hem de sistemik alerjik reaksiyonda(anaflaksi) göz kapağı şişmesi görülür. Alerji nedenli göz kapağı şişliklerinde genellikle ağrı görülmezken, gözde kaşıntı hemen her zaman eşlik eder. Soluk şişmiş bir göz kapağı vardır. Gözlerde şişkinliğe ve göz altı şişmesine sebep olan alerjenler ise, polen, toz, hayvan kılı, tüyü, bazı göz damlaları, makyaj malzemeleri ve kontakt lenslerden oluşmaktadır.

Göz kapağı iltihabı

Virüsler veya bakteriler sebebiyle oluşan birçok enfeksiyon vardır. Göz kapağı şişmesi ile birlikte gözde kaşıntı, yanma, kızarıklık gibi belirtiler görülür. Kirpiklerin tutulumu ve gözde çapaklanma görülebilir.

Arpacık

Göz kapağının kenarlarında şişkin ve kırmızımsı bir yumru olarak kendini belli eder. Arpacık bakteriyel enfeksiyon veya meybomiyan bezindeki enflamasyon (iltihaplanma) nedeniyle oluşabilir. Bu yağ üreten bez tıkandığında, gözde şişme ortaya çıkar. Bu iltihabi şişlik bazen dışarı akabilir. Dokunmakla ağrılıdır ve bazen ileri derecede rahatsızlık verir (göz kapağı hareketi ile ağrı artabilir).

Konjonktivit

Kırmızı göz olarak bilinen bu duruma göz kapağı şişmesi eşlik edebilir. Göz akının kızarması, göz sulanması, gözde akıntı, batışma, ağrı şikayetleri görülür. Tek gözü tutabileceği gibi iki taraflı da olabilir.

Göz kapağı şişmesinin tedavisi nasıl yapılır?

Soğuk uygulama

Gözü ve etrafını soğuk suyla yıkamak ya da soğuk bir şeyle kompres yapmak şişliği indirebilir. Bunun için ince bir havlunun içine buz koyup, gözün üstüne tutabilirsiniz. Buzu cilde temas ettirmemeye özen gösterin.

Antihistamin ilaçlar

Göz şişmesi eğer bir alerjiden kaynaklanıyorsa, antihistamin göz damlaları veya ağız yoluyla alınan alerji ilaçları problemi dindirecektir. Doktorunuz ciddi alerjik reaksiyonlar için steroid damlası önerebilir.

Antibiyotik ve antienflamatuar ilaçlar

Göz nezlesi veya oküler herpes gibi enfeksiyonlar ise antivirüs veya antienflamatuar göz damlalarına veya merhemlere iyi cevap verecektir. Antibiyotikler de enfeksiyon durumunda işe yarayacaktır.

Poşet çay veya patates dilimleri

Sıcak suyun içine sokup, çıkarttığınız poşet çayı soğuttuktan sonra gözünüzün üzerine koyabilirsiniz. Ayrıca patates dilimlerini de göz kapağının üstüne koyup, şişliği indirebilirsiniz.