Burcu Kıratlı'dan ayrılan Sinan Akçıl başka bir kadından bebek beklediği iddiasını yalanladı

Bir dargın bir barışık olan ünlü çiftten Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerine son noktayı koymuş ve yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmışlardı. Sinan Akçıl'ın Burcu kıratlı'yı Azeri bir kadınla aldattığı hatta yasak aşkının hamile olduğu ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra Sinan Akçıl sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Akçıl, ''Burcu benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır.'' diyerek noktayı koydu.

''Burcu sevdiğim tek kadındır''

Hakkındaki iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, Burcu Kıratlı ile ayrıldıklarını söyleyerek hakkındaki iddialara şöyle cevap verdi: "Bugün basında yer alan haber tamamen uydurma ve asılsızdır. Kendisiyle 15, 20 günlük bir ayrılık sürecinde olmamıza rağmen Burcu benim hala sevdiğim ve değer verdiğim 'tek' kadındır. Bu ayrılık sürecinde 'Sadece duyumlara dayanarak yapılan' mide bulandırıcı haberlere itibar edilmemesini rica ederim. Hukuki hakkımız kullanılmak üzere gerekenleri yapacağımızı da bildirmek isterim."