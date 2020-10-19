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Kesik izler nasıl geçer zımparalama ve ince deri yaması ile izlerin gizlenmesi mümkün!

Kesik izlerinden kurtulmak mümkün mü? Zımparalama ve ince deri yaması ile izlerin gizlenmesi ameliyatı bu soruna bir çözüm sunuyor.

Kesik izler nasıl geçer zımparalama ve ince deri yaması ile izlerin gizlenmesi mümkün!
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Kesik izleri nasıl geçer? Kesik izlerinden kurtulmak mümkün mü? Merak edilen sorunun yanıtını Estetik ve Plastik Cerrah Prof.Dr.Cengiz Açıkel'den öğrendik. 

Jilet vb. kesici aletlerle kişilerin kendi bedeninde kesikler oluşturma davranışı birçok kültürde ve özellikle de ergenler arasında sık gözlenen bir durum. Kesik izleri, tamamen arkadaş ortamında bir özenti şeklinde yapılabildiği gibi daha ciddi psikolojik sorunların bir dışavurumu şeklinde de karşımıza çıkabilmekte. Halk arasında “faça” olarak adlandırılan bu izlerin ömür boyu kalıcı olması, kendine özgü görüntüsü nedeniyle kolay fark edilmesi ve toplum tarafından önyargıyla karşılanması nedeniyle günlük yaşamda ciddi sıkıntılara yol açabilmekte. Evlenme, işe girme veya sosyalleşme gibi yaşamın birçok aşamasında karşılaşılan güçlüklerden kurtulmak, kısa kollu kıyafetleri rahatça giyebilmek ve yaşamlarında yeni bir sayfa açmak adına kesik izlerinin tedavisine yönelik arayış içerisinde olan ciddi bir kitle söz konusu. 

 Zımparalama ve ince deri yaması ile izler gizleniyor 

Prof. Dr. Cengiz Açıkel ve arkadaşları tarafından 2005 yılında geliştirilen ve dünya tıp literatürüne geçen “zımparalama ve ince deri yaması ile izlerin gizlenmesi” ameliyatı bu soruna bir çözüm sunmakta. Ameliyatın esası; kesik izlerinin olduğu kol bölgesi derisinin üst tabakasının zımparalama yöntemi ile kaldırılması, çok geniş olan izlerin cerrahi olarak çıkartılarak ince çizgiler haline getirilmesi ve bu alanının üzerinin uyluk kısmından alınan ince deri yaması ile örtülmesidir. Genellikle damardan sakinleştirici ve lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında bir gece hastanede kalınmakta ve ameliyat alanlarının iyileşmesi için 2 hafta yatarak istirahat etmek gerekmekte. Ameliyat alanlarının doğallaşması ve son halini alması ise 6 ay – 2 yıllık bir süreyi içermekte. Bu süre sonunda tedavi edilen alan “eski bir yanık izi” veya “dövme sildirme sonrası” gibi estetik açıdan daha az dikkat çeken ve sosyal olarak daha kabul edilebilir bir görüntüye kavuşturulmakta. 

Prof. Dr. Cengiz Açıkel, izlerin üzerine dövme yaptırma, tek iz ameliyatı, sadece zımparalama, TCA gibi asitlerle deriyi soyma, buz terapisi, hücre spreyi, dermal roller, sadece lazer uygulaması gibi birçok tedavi yönteminin faça izlerini silme amacıyla denenmekte olduğunu ancak etkin ve kalıcı sonuçlar alınamadığını da belirtmekte.  

 

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