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Sosyetenin ev partisini polis bastı sosyal mesafe hiçe sayıldı!

Birçok sosyetik ismin yer aldığı ev partisine polis baskın düzenledi. İşte maskenin takılmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı partide olay görüntüler!

Sosyetenin ev partisini polis bastı sosyal mesafe hiçe sayıldı!
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Ceylan Çapa, Rüzgar Çetin, Yasemin Taciroğlu, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu, Caner Karaloğlu ve Şevval Şahin gibi birçok sosyetik ismin katılığı ev partisine polis baskın düzenledi. Maskenin takılmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı 11 saatlik sosyete partisinde olay görüntüler ortaya çıktı. 

Telefonların topladığı ortaya çıktı

Maskenin takılmadığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı 11 saatlik sosyete partisine polis baskını yapıldı. Birçok sosyetik ismin katıldığı partide  özel bir şifrenin olduğu ve 'Instagram'da görüntüler yayılmasın diye' telefonların toplandığı ortaya çıktı.

Polis baskın düzenledi

Komşuların şikayeti üzerine partiyi haber alan polis, villaya baskın yaptı. Partiye katılanların sosyal medyada paylaşım yapmaması için girişte telefonlarına el konduğu ortaya çıktı. Ev partisinden çıkanlar yüzlerini bu şekilde gizlediler.

Rüzgar çetin tepki gösterdi 

Yıllar önce karıştığı kazada bir polisin ölümüne yol açan Rüzgar Çetin de partideydi. Çetin'in yanındaki güzel, flaşları görünce saklanmak için takside yerlere yatması dikkatlerden kaçmadı. 

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