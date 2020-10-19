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“YA SONRA ORTAKÖY“ YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…

Yeni nesil yemekli, müzikli, eğlence anlayışıyla alanında fark yaratan yeme-içme adreslerinden biri olan “Ya Sonra Ortaköy” misafirlerini ağırlamaya başladı.

“YA SONRA ORTAKÖY“ YENİLENEN KONSEPTİNİ MUHTEŞEM BİR AÇILIŞLA TANITTI…
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Ortaköy’de Portakal Yokuşunda, muhteşem panoramik Boğaz manzarasıyla  konumlanan mekanın  açılış gününe ünlüler  adeta akın etti. Özenle yapılmış dekorasyonu, başarılı personeli ile yeni nesil eğlence anlayışını başarıyla sürdüren ve misafirlerini ağırlayan mekan, özel günlere de ev sahipliği yapıyor.  

Nihal Candan, Zeynep Mansur, Emel Yıldırım, Seçkin Piriler, Günsel Ülkü, Akasya Asıltürkmen gibi cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimlerin  açılışa katıldığı mekanda, yeni normal şartlara uygun kaliteli ve güler yüzlü eğlence anlayışı herkesi büyüledi. 

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