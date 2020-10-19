search menu
search
close

Kuruyan dudaklar için maske tarifi yumuşacık olacak!

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte ortaya çıkan dudak çatlaklarını ortadan kaldıracak en etkili maske tarifini sizler için araştırdık! İşte yöntemi!

Kuruyan dudaklar için maske tarifi yumuşacık olacak!
-A A+

Soğuyan havalar ile birlikte dudaklarımız kuruyup çatlıyor. Bu da hem görsel açıdan hoş olmayan bir görüntüye sebebiyet veriyor hem de oldukça can yakıcı bir durum ortaya çıkarabiliyor. Evde uygulayacağınız sadece birkaç malzemeden hazırlanan pratik maske tarifi sayesinde dudaklarınız artık kuruyup çatlamayacak. Yumuşacık dudaklara sahip olmanın sırrı ise bu maskede! 

 Malzemeler:

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı karite yağı

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı bal mumu

5-6 damla nane yağı

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri benmari usulü eritin ve soğumaya bırakın. Soğuma işlemi sonunda her gün dudaklarınıza bu karışımı sürün ve öyle dışarı çıkın. Dudaklarınızdaki çatlaklar kısa süre içerisinde yok olacak ve dudaklarınız canlanacaktır.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Biberi kıskandırır: Kıymalı patates dolması Biberi kıskandırır: Kıymalı patates dolması
Yemek
Ashley Graham ayna karşısında verdiği çıplak pozla olay oldu! Ashley Graham ayna karşısında verdiği çıplak pozla olay oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü çift yine ayrıldı! Bakın bu sefer nedenmiş!
Ünlü çift yine ayrıldı! Bakın bu sefer nedenmiş!
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Bella Hadid iç çamaşırsız haliyle olay oldu!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
Ünlü sunucu Serap Paköz'ün makyajsız hali herkesi şoke etti!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
TikTok sayesinde paraya para demiyorlar! İşte o fenomenler!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si bakın şimdilerde ne yapıyor!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
MasterChef Esra, Instagram'da bambaşka biri! Her paylaşımı ayrı olay!
Önceki Haberler
Sosyetenin ev partisine polis baskını! Böyle rezalet görülmedi!
Sosyetenin ev partisine polis baskını! Böyle rezalet görülmedi!
Halil Sezai cezaevinden mektup yazdı: Gelin dövmeme bakın!
Halil Sezai cezaevinden mektup yazdı: Gelin dövmeme bakın!
Kesik izlerinden kurtulmak mümkün!
Kesik izlerinden kurtulmak mümkün!
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Video çekip...
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Video çekip...
En tatlı sabahlar için: Kahvaltı keki
En tatlı sabahlar için: Kahvaltı keki
Vücut dilinizle cazibenizi konuşturun!
Vücut dilinizle cazibenizi konuşturun!
Eşsiz bir lezzet: Yoğurt tatlısı
Eşsiz bir lezzet: Yoğurt tatlısı
Onu bir de böyle deneyin: Fırında karnabahar mücver
Onu bir de böyle deneyin: Fırında karnabahar mücver
Yorumlar