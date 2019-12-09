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Teflon tencere nasıl kullanılır çizik tencereyi sakın kullanmayın!

Teflon tencere ve tava kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Mesela teflon tavanız çizildiyse sakın ama sakın kullanmayın. İşte nedeni!

Teflon tencere nasıl kullanılır çizik tencereyi sakın kullanmayın!
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Teflon tencere nasıl kullanılır? Teflon tencere kullanırken nelere dikkat edilmeli? Aldığınız teflon tencere çizildiyse aman dikkat! İnsan sağlığına çok zararı bulunuyor. İşte nedeni! 

SATIN ALDIKTAN SONRA SICAK DUYLA YIKAYIN! 

Teflonları satın aldıktan sonra sıcak su ile yıkayınız ve bir kağıt havlunun üzerine sıvı yağ dökerek tavanın içini temizleyiniz. Bu sayede uzun ömürlü bir tavanız/tencereniz olacaktır.

TEFLONLARIN İÇİ ÇİZİLDİYSE ASLA KULLANMAYIN! 

Teflonların içerisinde küçük bir çizik olsa bile kullanmamaya özen gösteriniz. Sağlıklı olmayacaktır. Bu çiziklerden yayılan metaller insan sağlığına zarar vermekte ve kanser hastalığına neden olmaktadır. 

ÇİNDE BİR ŞEY YOK İKEN ISITMAYIN 

Ocak üzerinde harlı ateşte yakmak teflonlara oldukça fazla zarar vermektedir. Bu nedenle teflonunun içerisinde bir şey yok iken ısıtmaktan kaçınmaya özen gösterin. Bu çabucak yanmasına neden olacaktır. 

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