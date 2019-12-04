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Can Yaman'a ünlülerden tepki! Hepsi ateş püskürdü!

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da katıldığı programda hayranınının sorduğu soruya verdiği cevapla tepkilerini üzerine çeken Can Yaman'a ünlüler ateş püskürdü!

Can Yaman'a ünlülerden tepki! Hepsi ateş püskürdü!
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İspanya'da katıldığı programda hayranının İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” sorusuna Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Yaman’ın verdiği cevap magazin dünyasını salladı. Sosyal medyada da olay olan açıklamaya ünlü isimlerden tepki yağdı.

Gökhan Özoğuz:

Allah'ım bir yerden verip bir yerden alıyorsun yarabbim!

Atilla Taş:

Libido yüksek olunca demek, oluyo böyle şeyler. 'Nerede Tarık Akan’lar, Ayhan Işık’lar, Cüneyt Arkın’lar, Kadir İnanır’lar?' Dedirtiyorlar insana. Bi ayağın yere bassın be oğlum.

Dilara Gönder:

Can Yaman’a bu kadar yüklenmeyi doğru bulmuyorum.Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Belli ki ciddi problemleri var.Hem fiziksel hem de ruhsal. Umarım ailesi tedavi ettirir, yazık lan gencecik çocuk. Siz de almayın garibanı ciddiye. Bak şimdi yine üzüldüm.

Ayda:

Kafasını duvara çarpan emoji nerede?

Gonca Vuslateri:

Yan odaya geçelim mi dedi?

 

Fulin:

Bir kadına 'Arka odaya geçelim kanıtlayayım' nedir ya! Sıfır nezaket!

 

 

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