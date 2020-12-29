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Çin menşeli koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel yaşadıklarını anlattı

Dün sosyal medya hesabından aşı olduğu görüntüyü paylaşan Çağla Şıkel, "Kendimi gayet iyi hissediyorum, yaptırdığım aşıya güveniyorum" dedi.

Çin menşeli koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel yaşadıklarını anlattı
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Sunucu ve manken Çağla Şıkel, dün sosyal medya hesabından aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı. Şıkel, aşıyla ilgili "Üçüncü faz gönüllüsü olarak CoronaVac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil" demişti.

"Bilim insanlarıyla konuştum, aşı yaptırmaya karar verdim"

Öncü olmak adına aşı yaptırma kararı aldığını söyleyen Çağla Şıkel, aşı öncesi ve sonrası için şunları söyledi: "TV programım dolayısıyla başından beri bu işin içindeyim. Değerli bilim insanlarıyla konuşma şansım oldu ve aşı yaptırmaya karar verdim. Bunun için önce Sağlık Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Uygun görülürseniz PCR, antikor gibi birtakım tahliller yapılıyor. Bir sıkıntı görmezlerse aşıya çağırıyorlar."

"Kendimi gayet iyi hissediyorum"

"Sonrasında sizi uzun süre takip ederek aşının yan etkilerini gözlemliyorlar. Ben de bu süreçlerden sonra aşımı yaptırdım. Şimdi kendimi gayet iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Yaptırdığım aşıya da güveniyorum. Koruyuculuğunun başlaması, 6 haftayı buluyormuş. Ocak ayının 11'inde ikinci doz aşı vurulacak. Benim bu aşıyı yaptırmamın nedeni, hastalığı geçirmek istememem ve örnek olmak istememle alakalı. Toplumun yüzde 80'i aşılanırsa eğer, bu işten kurtulacağız. Buna da öncü olmak istedim."

Çağla Şıkel, aşı yaptırdığı sırada çekilen videoyu da "Hem kendim hem sevdiklerim için" notuyla sosyal medyada yayınladı.

 Kaynak: Hürriyet

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