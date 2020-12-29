Ünlü şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbiseli fotoğrafına beğeni üstüne beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Hadise. Instagram'daki cesur fotoğraflarıyla adından sürekli olarak söz ettiren Hadise, bu kez de kırmızı elbiseli fotoğradı ile gündem oldu. Kırmızı elbisesi ve tarz ayakkabıları ile takipçilerinden tam not alan Hadise'nin fotoğrafına adeta beğeni yağdı.

KIRMIZI ELBİSELİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Hadise'nin son paylaştığı kırmızı elbiseli fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi. Hadise'nin paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni yağdı.

SEVGİLİSİ KAAN YILDIRIM İLE BARIŞTI

Posta’da yer alan habere göre, ilk gün Hadise’ye ulaşamayan Kaan Yıldırım bu aşkın mimarı olan Seda Güven’in de devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı.

İşte o paylaşım...