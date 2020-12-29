search menu
search
close

Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor. Bay, oyuncu aşkıyla ilgili ilk kez konuştu.

Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!
-A A+

Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, oyuncu sevgilisi Dilara Aksüyek ile Cihangir'de görüntülendi. Köpekleriyle yürüyüşe çıkan çiftin maske takmaması dikkat çekti. Bay ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Yakışıklı oyuncu Her şey çok güzel gidiyor" dedi. 

"ÇOK MUTLUYUZ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.

ONUR BAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Ocak 1996. İstanbullu.

Eğitim: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi2006 yılında çocuk yaşlardayken Arka Sokaklar dizisine Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladı.Onur Bay daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam etti. Başarılı oyuncu Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol aldı

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte cildi parlatan ve pürüzsüzleştiren maske tarifi! İşte cildi parlatan ve pürüzsüzleştiren maske tarifi!
Cilt Bakımı
Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Cevizli peynirli ezme Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz: Cevizli peynirli ezme
Lezzet
En Güncel Galeriler
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Linet, İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Bambaşka birine dönüştü!
Oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi!
Oyuncu Tamer Karadağlı kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
Ders sırasında cinsel içerikli film izleyen öğretmen böyle yakalandı!
'Yaza çıkamayabilirim' diyen Seren Serengil'in doktorundan açıklama!
'Yaza çıkamayabilirim' diyen Seren Serengil'in doktorundan açıklama!
Evlendiği şişme bebeği parçaladı! Yeni yılı bekliyor!
Evlendiği şişme bebeği parçaladı! Yeni yılı bekliyor!
Sadakatsiz'in Derin'inden aldatılma itirafı! Gözlerinin önünde olmuş!
Sadakatsiz'in Derin'inden aldatılma itirafı! Gözlerinin önünde olmuş!
Önceki Haberler
Covid-19 Güvenilirlik Sertifikası Aldılar
Covid-19 Güvenilirlik Sertifikası Aldılar
C vitamini mide kanserini önlüyor mu?
C vitamini mide kanserini önlüyor mu?
Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi!
Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi!
Tüp bebek tedavisinde başarı neye bağlıdır?
Tüp bebek tedavisinde başarı neye bağlıdır?
İşte yılbaşı gecesi için beslenme önerileri!
İşte yılbaşı gecesi için beslenme önerileri!
Hadise'nin kırmızı elbiseli fotoğrafına beğeni yağdı!
Hadise'nin kırmızı elbiseli fotoğrafına beğeni yağdı!
Diyabet kalıcı görme kaybına neden olabilir! Aman dikkat
Diyabet kalıcı görme kaybına neden olabilir! Aman dikkat
Dünyaca ünlü modelin Noel pozları yürek hoplattı!
Dünyaca ünlü modelin Noel pozları yürek hoplattı!
Yorumlar