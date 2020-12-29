Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu!

Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, oyuncu sevgilisi Dilara Aksüyek ile Cihangir'de görüntülendi. Köpekleriyle yürüyüşe çıkan çiftin maske takmaması dikkat çekti. Bay ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Yakışıklı oyuncu Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" dedi. Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.

ONUR BAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Ocak 1996. İstanbullu.

Eğitim: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi2006 yılında çocuk yaşlardayken Arka Sokaklar dizisine Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladı.Onur Bay daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam etti. Başarılı oyuncu Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol aldı