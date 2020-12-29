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Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim

Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Olmaktan korktuğum bir yerdeyim'' tepkisini gösterdi.

Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim
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Gezici Araştırma'nın geleneksel anketi sonuçlandı. Türkiye'nin en güven duyduğu gazeteci ve televizyoncular listesinde Uğur Dündar ilk sırada yer aldı. Bu listede yer alan şarkıcı Haluk Levent "Beni gazeteci yapmışlar. Olmaktan korktuğum bir yerdeyim. Twitter'dan yaptığı açıklamada Ben ne alaka?" tepkisini gösterdi.

2 BİN 164 KİŞİ ANKETE KATILDI 

2020 yılı için Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirleyen Gezici, anketi 14 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 14 il, 28 ilçe, 72 mahalle ve köyde yaptı.18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 164 kişi ankete katıldı.

 UĞUR DÜNDAR ZİRVEDE YER ALDI

428 ismin söylendiği 'Türkiye'nin en güvenilir medya isimleri' sıralamasında ise zirveyi Uğur Dündar aldı. Dündar'ı sırasıyla şu isimler takip etti: İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil, Ece Üner, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı, Nazlı Çelik, Hande Fırat, İsmail Saymaz, Haluk Levent, Erkan Tan, Cem Öğretir, Veyis Ateş, Cüneyt Özdemir.

HALUK LEVENT: BEN NE ALAKA? 

Şarkıcı Haluk Levent ise kendi isminin gazeteci ve televizyoncular listesinde yer almasına sosyal medya hesabından esprili bir göndermede bulundu. Levent, fotoğraflı listeyi paylaşarak "Olmaktan korktuğum bir yerdeyim. Beni gazeteci yapmışlar. Güldük eğlendik. Baktım ki TT olmuş. Açıklamamı yapayım. Haluk Levent diyor ki? "Ben ne alaka?" diye yazdı.

 

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