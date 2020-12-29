Çok Güzel Hareketler Bunlar yılbaşı gecesine konuk olan Hülya Avşar kıyafetiyle nefes kesiyor

Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yılbaşı özel 67. bölüm fragmanı yayınlandı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çok Güzel Hareketler 31 Aralık yılbaşı gecesi ünlü isimleri konuk edecek.

Düzgün fiziğiyle nefes kesti

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yılbaşı bölümünde Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler konuk olacak. Çekimlerde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle nefes kesen Avşar'a beğeni yağdı. 57 yaşındaki Hülya Avşar'ı kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle görenler fiziğine övgü yağdırdı.