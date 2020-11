Sırt çantaları nasıl temizlenir makina lekeleri çıkmadıysa...

Sırt çantaları her ne kadar sık sık temizlemeye ihtiyaç duyulmayan çantalar olsa da kirlendiği zaman veya herhangi bir şey döküldüğünde temizlemek için akla en pratik gelen yöntem çamaşır makinesidir. Ancak her ne kadar sonuç içimizi ferahlatacak olsa da bazı lekeler için çamaşır makinesi kesin çözüm olmayabilir. Çamaşır makinesinin ulaşamadığı lekeleri sırt çantasından çıkarmanın bir başka yolu da diş fırçası olabilir. Her ne kadar ebati sizi yeteri kadar tatmin etmese de elde edeceğiniz sonuç ile sırt çantanızdaki lekelerden kurtulabilirsiniz! Nasıl mı? İşte sırt çantalarını temizlemenin yöntemi!

Sırt çantasındaki lekelerden kurtulmanın pratik yolu!

Sırt çantaları veya spor çantaları günlük hayatta en pratik ve kullanması en kolay çanta çeşitlerinden biridir. Her ne kadar temizlemek için sık sık temizleme gerektirmese de belirli dönemlerde solgun rengini canlandırmak veya görünmez kaza ile dökülen herhangi bir şeylerin lekesini temizlemek için yıkanması gerekiyor. Bu durumda bu çantaları temizlemek için akla ilk gelen ve en pratik olduğu düşünülen çamaşır makinesi gelse de çoğu zaman çamaşır makinesinin görmediği ve çıkaramadığı lekelerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu durumda 'çamaşır makinesi çıkaramadıysa artık hiç bir şey çıkaramaz' düşüncesine kapılmak yerine diş fırçası kullanabilirsiniz!

Diş fırçasıyla lekeleri çıkarın!

Görüntüsünün ufaklığı her ne kadar tatminkar değilmiş gibi görünse de işlevi oldukça mucizevi olan diş fırçası ile çantanızdaki lekeleri çıkarabilirsiniz. Kullandığınız deterjandan bir miktar diş fırçanızın ve çantanızın üzerine ilave ederek kullanmadığınız bir diş fırçası ile lekenin olduğu kısmı fırçalayınç Bölgesel olarak uyguladığınız bu yöntem karşısında olumlu sonuç elde edebilirsin.

Sırt çantaları ve spor çantalar bir çamaşır makinesinde de yıkanabilir. Ancak belirli kısımlar yine kirli kalacaktır. Bu, çantanızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Makinenin görmediği, küçük kısımları çıkarmak için bir diş fırçası kullanabilirsiniz.