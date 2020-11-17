Doğal saç kremi yapımı ekonomik ve besleyici!

Dışarıdan aldığınız saç kremlerini bir kenara bırakın. Evde basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tarif hem daha ekonomik hem de oldukça sağlıklı. Dışarıdaki ürünlerin içerisindeki kimyasalların saçınıza zarar vermesine izin vermeyin. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu saç kremi sayesinde saçlarınız yumuşacık ve ışıl ışıl olacak.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı shea yağı, ½ yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, ½ yemek kaşığı zeytinyağı, ¾ çay kaşığı jojoba yağı, ¾ tatlı kaşığı tatlı badem yağı, ½ yemek kaşığı saf aloe vera jeli, ⅓ çay kaşığı E vitamini yağı, 15-20 damla uçucu yağ (6 damla biberiye, 5 damla papatya, 5 damla bergamot yağı olabilir ya da istediğiniz herhangi bir uçucu yağ)

Nasıl yapılır?

Shea yağı ve Hindistan cevizi yağını bir cam kavanozda karıştırın. Karışımı mikrodalga fırında bir kaç saniye eritebilirsiniz. Ya da bir kaba su koyun, suyun içine de cam kavanozu yerleştirin. Su ısındıkça karışım eriyecektir. Karışım soğuyana kadar birkaç saat veya bir gece buzdolabında bekletin. Kullanmadan önce buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığına getirin. Saç kremini bir ay içinde tüketin. Eğer tüketemeyecekseniz buzdolabında saklayın.