Narsistlik özellikleri neler kendini üstün görme en belirgin işareti!

Hemen her yerde karşımıza çıkan narsist kişiler kendilerini diğer insanlardan üstün görürler. Narsistik kişilik bozukluğu, psikolojide davranış bozuklukları altında incelenir ve kişinin hem kendisine, hem de çevresine zarar veren bir durumdur. Birinin narsist olup olmadığını anlamak için bu belirtilere dikkat edin. İşte narsist kişiliğin 7 işareti!

Narsistlik neden olur?

Narsist kişiliğin altında, paradoksal olarak, derin bir kendine güvensizlik yatar. Nitekim bu kişiler çok alıngan, eleştiriye oldukça tahammülsüz insanlardır. Bilinçaltı bu kendine güvensizliği bir nevî bastırarak kendini aşırı beğenen insanı üretir. Narsistler ayrıca empati kuramayan, başkalarının duygularını anlayamayan kişilerdir. Kendine güvensizlikle başkalarını anlayamama birleşince, narsist kişilik gelişir.

Mükemmeliyetçilik

Her şeyin mükemmel olmasını istemek bazen işimize yarayabilir, bizi motive eden bir durumdur. Fakat mükemmeliğe takıntılı olmak, zararlı bir davranıştır. Bir narsist için sadece kendisi değil, çevresindekiler ve dünyadaki her şey de mükemmel olmalıdır ve bu imkansız isteklerinin karşılanamıyor olması, onları sonsuz bir tatminsizliğe sürükler.

Kendini üstün görme

Özgüven, bizim için faydalı, sağlıklı bir kavramdır ancak kendini üstün görme, özgüvenden farklıdır. Kendini üstün gören kişiler, daima diğer insanlardan daha iyi, daha haklı olduğunu düşünürler ve her şeyin kendi uygun gördükleri şekilde yapılmasını isterler.

Sınırları bilememe

Birçok insan karşısındakinin sınırlarına saygı duymayı bilmez ancak narsistler için bu, temel özelliklerden biridir. Narsistler, kendi sınırlarının nerede bittiğini ve sizinkilerin nerede başladığını asla kestiremezler, tıpkı 2 yaşındaki bir çocuk gibi, her şeyin onlara ait olduğunu düşünürler.

İlgi ve onaylanmaya aşırı ihtiyaç

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler sürekli olarak ilgi çekmek ve onaylanmak isterler. Dahası, her ne kadar onay ve ilgi sözcükleri duysalar da, bu onlar için yeterli değildir. Sürekli olarak çevresindekilerin ilgisinin onlar üzerinde olmasını isterken, tek bir konuda bile defalarca onay isteyebilirler ve onaylanmadıklarında sinirlenerek rahatsız edici davranışlar sergileyebilirler.

Kontrol etme ihtiyacı

Her şeyin en iyisini bildiklerini düşündükleri için narsistler, elbette kontrol edilecek bir şey varsa direksiyonda kendilerinin olmasını uygun görürler. Hayatlarındaki insanlar onlar için yalnızca yardımcı oyunculardan, figüranlardan ibarettir, daima kontrol onlarda olmalıdır.

Sorumsuzluk

Sorumluluk almama hali de narsistik kişilik bozukluğunun belirgin işaretlerindendir. Her şeyi kontrol etmek isteseler de, işlerin sorumluluğunu almak istemezler çünkü bir şeyler yanlış gidiyorsa, bu onların değil daima başkalarının suçudur. Hatta yaptıkları kendi planladıkları gibi gitmediğinde de başkalarını suçlama eğiliminde olurlar.

Empati yoksunluğu

Genellikle dikkatleri hep kendi üzerlerinde olduğu için narsistler, başka insanların ne düşündüğünü veya ne hissettiğini düşünmeye eğilmezler. Başka herkesin de kendileri gibi düşünmesi ve hissetmesi gerektiğini düşündüklerinden, empati yeteneğinden yoksundurlar.