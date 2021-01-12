Göz alıcı Lizay pırlantalar göz kamaştıran indirimlerle sizleri bekliyor!  

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PIRLANTA DENİNCE AKLA İLK O GELİR

Pırlanta denince akla ilk gelen markalardan olan Lizay, özgün ve modern tasarımları ile mücevher konusunda kadınlar için vazgeçilmez seçeneklerle dolu. İnce işçilikle taçlanan Lizay tasarımları, kadınların kalbini ilk bakışta çalan yüzük, kolye, küpe, alyans, tamtur, tektaş, beştaş yelpazesiyle göz kamaştırıyor. Günün ve gecenin yıldızı Lizay tasarımlarıyla kadınlar çok daha zarif, mutlu ve stil sahibi.

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