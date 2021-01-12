search menu
search
close

Göz alıcı Lizay pırlantalar göz kamaştıran indirimlerle sizleri bekliyor!  

Benzersiz pırlantalarıyla göz kamaştıran Lizay Pırlanta’da büyük ve benzersiz kış indirimi zamanı.

Göz alıcı Lizay pırlantalar göz kamaştıran indirimlerle sizleri bekliyor!  
-A A+

Benzersiz pırlantalarıyla göz kamaştıran Lizay Pırlanta’da büyük ve benzersiz kış indirimi zamanı. 18 Ocak’a kadar Lizay'dan aldığınız ilk ürüne %50, ikinci ürüne ise %60 indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik tüm alışverişlerde pırlantalı kar tanesi kolye hediye.

KENDİNİZİ ŞIMARTIN!

Eşsiz Lizay tasarımları ve eşsiz indirim fırsatlarıyla sevdiklerinizi büyülemek ve kendinizi şımartmak için Lizay mağazalarına veya lizaypirlanta.com'a uğramanız yeterli.

PIRLANTA DENİNCE AKLA İLK O GELİR 

Pırlanta denince akla ilk gelen markalardan olan Lizay, özgün ve modern tasarımları ile mücevher konusunda kadınlar için vazgeçilmez seçeneklerle dolu. İnce işçilikle taçlanan Lizay tasarımları, kadınların kalbini ilk bakışta çalan yüzük, kolye, küpe, alyans, tamtur, tektaş, beştaş yelpazesiyle göz kamaştırıyor. Günün ve gecenin yıldızı Lizay tasarımlarıyla kadınlar çok daha zarif, mutlu ve stil sahibi.

 www.lizaypirlanta.com

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
3 adımda cildinizi güçlendirmenin yolu! 3 adımda cildinizi güçlendirmenin yolu!
Cilt Bakımı
Topuk çatlağını onarmanın 7 kolay yolu! Topuk çatlağını onarmanın 7 kolay yolu!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Tayland Kralı, çıplak fotoğrafları ifşa olan metresiyle...
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Önceki Haberler
Narsist kişiliğin 7 önemli işareti!
Narsist kişiliğin 7 önemli işareti!
Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı söylenen spiker ilk kez konuştu!
Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı söylenen spiker ilk kez konuştu!
Lezzet dolu: Bebe bisküvili mozaik pasta
Lezzet dolu: Bebe bisküvili mozaik pasta
Okan'ın Instagram ve Tiktok sözleri olay oldu: Korkunç bir yer!
Okan'ın Instagram ve Tiktok sözleri olay oldu: Korkunç bir yer!
Yok böyle lezzet: Narlı pilav
Yok böyle lezzet: Narlı pilav
Trans bireyle ilişkisi ortaya çıkan ünlü oyuncu sessizliğini bozdu!
Trans bireyle ilişkisi ortaya çıkan ünlü oyuncu sessizliğini bozdu!
Evlilikleri uzun sürmedi! Cenk boşandığı Demet'i öve öve bitiremedi!
Evlilikleri uzun sürmedi! Cenk boşandığı Demet'i öve öve bitiremedi!
Hande-Kerem yakınlaşması arkadaşlarının çektiği kareye yansıdı!
Hande-Kerem yakınlaşması arkadaşlarının çektiği kareye yansıdı!
Yorumlar