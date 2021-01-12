Cildi güçlendirmek için ne yapmalı cildinizi mutlaka dinlendirin!

Sıkı ve güçlü bir cilde sahip olmak herkesin hayali. Kaslarımızı güçlendirmek için antreman yapmamız gerektiğiniz ya da bağışıklığımızı güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerektiğini biliyoruz. Peki ya cildinizi güçlendirmek için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Cildinizi dinlendirin

Kaslarınız gibi düşünün; vücudunuza dinlenme günleri vermezseniz, onları gerektiği gibi güçlendiremezsiniz. Dermatologlar cildin dinlemeye olan ihtiyacını "Daha azı daha fazladır" sözüyle anlatıyor. Yani, cildinizi bakıma boğmak, sürekli ürün kullanmak, temizlemek, krem sürmek, peeling yapmak vb işlemler bir süre sonra cildinizi yorabilir. Yeteri miktardan fazla bakım yapmayın, gereğinden fazla ürün kullanmayın.

Cildinizin ihtiyacı olan besinleri tüketin

Güç, yakıt gerektirir. Cildiniz için yakıtı lipit katmanınızı yenileyen, antioksidan özelliklerle koruyan ve hücresel enerjiyi koruyan, cildi destekleyen besinlerle dolu bir beslenme düzeni ile sağlayabilirsiniz. Sağlıklı yağlara, renkli meyvelere ve sebzelere öncelik veren bir beslenme programı uygulamalısınız.

Tropikallerle cildinizi koruyun

Doğal yumuşatıcılar, lipitler ve iltihabı yatıştıran bitkiler gibi doğru ürünlerle cilt bariyerini desteklemelisiniz. Skualen , shea yağı, aloe vera gibi ürünler cildiniz için iyi birer topikal koruyucudur.