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Kavga anında ne yapmalı 'ayrılalım' kelimesini kullanmayın!

Tartışma sırasında karşınızdaki insanla köprüleri koparmamak için fevri davranmamak gerekiyor. Kavga anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattık...

Kavga anında ne yapmalı 'ayrılalım' kelimesini kullanmayın!
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'Evliliğin tuzu biberi’ olarak tabir edilen kavga, birçok insan için acı ve dayanılmaz bir durumdur. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız sıkıntılar, stres ve çeşitli sorunlar bizi, sevdiğimiz insanla kavgaya sürükleyebilir. Peki bu kavgalar ve tartışmalar sırasında neler yapmalı, neler yapmamalıyız? İşte tartışma sırasında yapmanız gerekenler...

Empati yapın

Size göre haklı olan ve tartışmaya yol açan sebepleri sevgilinizin anlamaması normaldir. Kadınlar olaylara duygusal zeka ile yaklaşırken erkekler bu duygusallıktan yoksun olabiliyor.

Kapıyı sert kapatmayın

Tartışma anında mümkün olduğunca sinirlerinize hakim olmalısınız. Mümkünse susmalı veya alttan almalısınız. Bu sizin için pek kolay olmayan bir durum ise ve tartışmanın boyutu giderek şiddetleniyorsa bulunduğunuz ortamı geçici bir süreliğine terk edebilirsiniz.

Tartışmanın asıl nedenini asla unutmayın

Tartıştığınız konudan sapıp eski ve başka konularıda işin içine katarsanız durum içinden çıkılmaz bir hal alır.

'Ayrılalım' kelimesini kullanmayın

Hiçbir insan bir kavgada bırakıp gidecek bir partner istemez. Siz bu kelimeyi sinir anında söylediğinizde bu karşınızdakinin aklına kazınır. Her an gidebilecekmişsiniz gibi davranmaya başlayabilir.

Sosyal medyada hemen harekete geçmeyin

Sosyal medayada hemen sitem içeren içerikler paylaşmayın, fotoğraflarınızı silmeyin, takipten çıkmayın. Bu hareketler sonrasında canınızı sıkabilir.

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