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Demi Rose'un dekolteli Noel pozları sosyal medyayı salladı!

İngiliz model Demi Rose, derin dekolteli Noel pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Demi Rose'un dekolteli Noel pozları sosyal medyayı salladı!
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İngiliz model Demi Rose, derin dekolteli Noel pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Dünyaca ünlü modelin Noel pozları adeta yürek hoplattı. 25 yaşındaki modelin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı. 

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Ünlü manken Demi Rose, sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra podyum dünyasına adım atmıştı. 25 yaşındaki model, 25 Aralık'ta kutlanan Noel'de verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.Ünlü modelin derin dekolteli pozlarına beğeni üstüne beğeni yağdı. 

"BU YIL İYİ LİSTEDEYİM"

Rose, 15 milyondan fazla takipçisi bulunan platformda yayınladığı iddialı pozlarına, "Noel Baba, bu yıl iyi listedeyim" notunu düştü.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

25 yaşındaki Demi Rose'un gönderileri, takipçilerinden 350 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

İşte Demi Rose'un noel pozları;

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