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Cevizli peynirli ezme nasıl yapılır lezzeti baş döndürüyor!

Kahvaltı sofralarınızın demirbaşı olacak şahane bir tarifle karşınızdayız.Az malzemeyle sadece birkaç dakikada hazırlayacağınız bu tarife bayılacaksınız.

Cevizli peynirli ezme nasıl yapılır lezzeti baş döndürüyor!
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Az malzemeyle çok kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu şahane tarif kısa süre içerisinde kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Ekmek yediren bu şahane lezzet sofralarınıza sadece renk katmakla kalmayacak aynı zamanda damaklarınıza da şölen yaşatacak. 

Malzemeler: 

1 kaseceviz içi(130-150 g)
1 kasebeyaz peynir(100-125 g)
250 gramsalça(biber ve domates karışık)
1/2 su bardağızeytinyağı
1 tatlı kaşığıkekik

Hazırlanışı: 

Cevizleri bir mutfak robotunda 8-10 saniye kadar çok ince olmayacak şekilde çekin.Üzerine salçayı ve ufak parçalara ayırdığınız peyniri ekleyip güzelce karıştırın. Dilerseniz yoğurabilir veya bir spatulayla karıştırabilirsiniz.Karışım homojen hale geldikten sonra üzerine kekik ve zeytinyağını ekleyin.Tekrar karışım birleşinceye kadar yoğurun veya karıştırın. Dilediğiniz kadarını bir kavanoza alın, üzerine zeytinyağı koyun ve buzdolabında muhafaza edin.Servis edeceğiniz kadarını tabağa alıp yayın üzerine zeytinyağı dökün. Arzuya göre ceviz ve kekik ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!

 

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