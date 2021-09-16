search menu
search
close

Dünyaevine giren Ece Seçkin'in gelinlik seçimi olay oldu!

Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay olduç Seçkin'in bazı takipçileri gelinliğini beğenirken bazıları eleştiri yağmuruna tuttu.

Dünyaevine giren Ece Seçkin'in gelinlik seçimi olay oldu!
-A A+

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, bugün dünyaevine girdi. Düğün öncesinde iddialı gelinliğini paylaşan Seçkin, gündeme bomba gibi düştü. Seçkin'in gelinliği bazı takipçileri gelinliğini beğenirken bazıları eleştiri yağmuruna tuttu.

İDDİALI TERCİH ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan 30 yaşındaki şarkıcı, bugün yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. Düğün öncesi paylaştığı gelinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça iddialı bulundu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERECEK

Düğünde birden fazla gelinlik giyen Seçkin, bu gelinlikleri de daha sonra ihtiyaç sahiplerine verecek.

İşte Ece Seçkin'in iddialı gelinliği;

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte squat yapmanın bilinmeyen faydaları! İşte squat yapmanın bilinmeyen faydaları!
Fitness
İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı! İşte kilo aldırmayan unsuz ekmek yapımı!
Diyet
En Güncel Galeriler
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Tarkan 20 milyon TL'lik kazancı elinin tersiyle itmiş!
Tarkan 20 milyon TL'lik kazancı elinin tersiyle itmiş!
Kemal Doğulu Armağan Çağlayan'a itiraf etti!
Kemal Doğulu Armağan Çağlayan'a itiraf etti!
Show Tv Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım'dan ilk kareler...
Show Tv Aziz dizisinin başrolü Murat Yıldırım'dan ilk kareler...
Haluk Levent'ten '99 Gölcük depremi' itirafı: Hayatımın en bilinçsiz
Haluk Levent'ten '99 Gölcük depremi' itirafı: Hayatımın en bilinçsiz
Agüzları açık kaldı! Oyuncuların bölüm başı ücretleri şaşırttı
Agüzları açık kaldı! Oyuncuların bölüm başı ücretleri şaşırttı
Önceki Haberler
Fondöten sürerken bu hataya düşmeyin!
Fondöten sürerken bu hataya düşmeyin!
Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın!
Patlıcan sapını sakın çöpe atmayın!
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
Antibiyotik kullanımını bitirecek!
Antibiyotik kullanımını bitirecek!
Dudaklarınızı diş fırçasıyla fırçalarsanız...
Dudaklarınızı diş fırçasıyla fırçalarsanız...
Gözünüz sürekli seyiriyorsa aman dikkat!
Gözünüz sürekli seyiriyorsa aman dikkat!
Kendinizi sürekli üzgün hissediyorsanız...
Kendinizi sürekli üzgün hissediyorsanız...
Ünlü modacı giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti!
Ünlü modacı giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti!
Yorumlar