Dünyaevine giren Ece Seçkin'in gelinlik seçimi olay oldu!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, bugün dünyaevine girdi. Düğün öncesinde iddialı gelinliğini paylaşan Seçkin, gündeme bomba gibi düştü. Seçkin'in gelinliği bazı takipçileri gelinliğini beğenirken bazıları eleştiri yağmuruna tuttu.



İDDİALI TERCİH ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alan 30 yaşındaki şarkıcı, bugün yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi gördü. Düğün öncesi paylaştığı gelinlik sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça iddialı bulundu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VERECEK

Düğünde birden fazla gelinlik giyen Seçkin, bu gelinlikleri de daha sonra ihtiyaç sahiplerine verecek.

İşte Ece Seçkin'in iddialı gelinliği;