Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı sevgilisinin elini kalçasına koyması olay oldu!

Youtebe'de çektiği makyaj videolarıyla ünlenen ünlü Youteber Duygu Özaslan'ın sevgilisiyle olan son fotoğrafı olay oldu. Sevgilisinin, ünlü fenomenin kalçasına elini koyması herkesin dikkatini çekti. Özaslan'ın paylaşımına yorum yağdı.

Sevgilisinin elini kalçasına koyması herkesin dikkatini çekti

Ünlü fenomen Duygu Özaslan, "Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz" notuyla basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeni pozlar paylaştı. Söz konusu pozlarda sevgilisinin elini Özaslan'ın kalçasına koyması herkesin dikkatini çekti.

''Körkütük aşık olmak ne güzel bir hismiş'' demişti

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Özaslan, geçtiğimiz günlerde de sevgilisine ilan-ı aşk etmişti. enomen yaptığı paylaşımda, "Körkütük aşık olmak ne güzel bir hismiş ya bu tweetin hatrına Türkçe klavye kullandım" notunu eklemişti.