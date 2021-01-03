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Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinden hamilelik pozu beğeni yağdı!

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in yeni paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Çiftin fotoğrafına beğeni yağdı.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinden hamilelik pozu beğeni yağdı!
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2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ünlü komedyenin beş aylık hamile olan eşi ile beraber çekildiği kareye binlerce beğeni yağdı. 

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI 

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde oğulları Kuzey ile fotoğraflarını paylaşmış, Kuzey'in babasına olan benzerliği epeyce şaşırtmıştı.  İkililinin hayranları fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdırırken ikiliden bir paylaşım daha geldi. Ünlü çiftin fotoğrafına beğeni üstüne beğeni yağdı. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile evlenmişti.Çift, ilk çocuklarını ekim ayında kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci bebeklerini bekleyen ünlü çiftin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

İşte o paylaşım... 

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