Ayva göbekten kurtulmanın yolları bunlara dikkat!

Ayva göbek her ne kadar gözümüzde büyüteceğimiz ahvam bir durum olmasada dikkat edilmediği taktirde kilo ve bol yağ olarak size geri dönebilir. Bunun için rutin hayatınızda bazı kriterlere dikkat etmelisiniz. Kadın vücudunda kilonun en çabuk biriktiği göbek bölgesi, eritilmesi en zor yerlerden biridir. Aslında her insanda az da olsa bulunan ayva göbek istediğinizde yok etmesi çok zor bir şey değil. Asıl olan vücudunuzu tanıyıp sağlı ve düzenli beslenmek. Peki ayva göbeği olan kişiler, bu yağlanmadan kurtulabilmek için neler yapabilir? İşte ayva göbekten kurtulmanın yolları...

Ayva Göbekten Kurtulmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler!

-Ayva göbek her ne kadar kolay verilebilirmiş gibi görünsede aslında oldukça büyümesi için oldukça risklidir. Çünkü ''Amaan canım nasıl olsa ayva göbek ben bunu iki günde veririm'' düşüncesi sizi harekete geçirmek için ertelemenize neden olacaktır. Bunun için ilk olarak en basitinden beslenme alışkanlığınızı değiştirebilirsiniz. Ekstra çay kahva gibi tüketimlerinizde şekeri hayatınızdan çıkarın ve şeker ihtiyacınızı meyvelerden karşılamaya çalışın.

-Genellikle tüketimi bizim için oldukça kolay gelen paketli içeceklerin içerisindeki şeker oranı oldukça yüksektir ve yapay tatlandırıcı içermektedir. Bunun için olabildiğince bu içeceklerin tüketiminden uzak durmaya çalışın.

-Beslenme alışkanlığınızı protein ağırlıklı olmasına özen gösterin. Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayarak kalori yakabilirsiniz.

-Karbonhidrat tüketimlerinizi olabildiğince azaltın. Bunun için tamamen yasak koymak yerine olabildiğince uzak durmaya çalışabilirsiniz.

-Lif oranı yüksek olan besinleri tüketerek beslenme alışkanlığınızda sebze ve meyve tüketimine yer açın!

-Akşam sofralarınıza dahil edeceğiniz salatanın içerisine elma sirkesini dahil etmeyi ihmal etmeyin. Elma sirkesinin yağ yakıcı özelliği sayesinde ayva göbeğinizden kurtulabilirsiniz.

Ayva Göbekten Kurtulmak İçin Kür Tarifi!

Malzemeler; 2 çorba kaşığı saf elma sirkesi, yarım demet maydanoz, 1 adet limon, 500 ml. su yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; İnce ince kıyılan maydanozları kaynattığınız 500 ml. suya atıp 7-8 dakika kadar bekletin. Limonu ve elma sirkesini karıştırıp kaynatılan karışımın içine ilave edin. Göbek eritme kürünüz hazır! Her gün iki bardak kadar bu karışımdan içmeniz hem ödem atacak hem de yağ yakımını sağlayacaktır. Kürü 1 hafta aralıklarla uygulayınız.