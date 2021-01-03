Ebru Polat kimdir yatak pozu sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat'ın yatak pozuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Ünlü şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, '2021 in ilk akşamı.. nasıl geldi size? İyi başladınız mı yıla?' notunu düştüğü paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni yağdı.

İşte o paylaşımı...

ESKİ ARKADAŞIYLA SEVGİLİ OLMUŞTU

Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebru Polat, kendisiyle uzun yıllardır tanıştığını belirtmişti.. Polat ayrıca, bu kez annesinin "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" sözünü dinlediğini söyledi.

EBRU POLAT KİMDİR?

2007 yılında piyasaya sürdüğü Çetin Ceviz adlı albümü ile ünlü olan Türk pop müziği sanatçısı. Çetin Cevizi takiben 2008 yılında Çok Geç ve 2009 yılında Kalp Ayazı albümlerini çıkartan Polat, Sezen Aksu’nun şarkılarına getirdiği yeni yorumlarla tanınmaktadır.Ebru Polat, 30 Haziran1983 tarihinde, İzmir’de dünyaya geldi. Doğum adı Filiz Sarıkaya’ydı. Son derece hiperaktif bir çocuk olan Polat, genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan genç sanatçı, eğitim hayatınının doğrultusunu müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitimini başarıyla tamamlayan Polat, bir süre avukat olarak görev yaptı. Eğitim kariyerine devam etmek için psikoloji bölümünde master yapacağı sırada hayatını tamamen değiştirecek bir karar alarak okulunu ve işini ardında bırakarak yönünü müziğe çevirdi.Kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk albümü olan Çetin Ceviz’i piyasaya çıkartan Polat, albümüyle beraber müziği kadar güzel fiziği ile de dikkatleri üzerine topladı.