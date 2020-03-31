Eylül Öztürk kocası Barış Kenan Öztürk'le nasıl tanıştı evden nasıl kovdu?

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, oğlu Alex ve kocası Barış Kenan Öztürk'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kanal D'de Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunduğu 2. Sayfa programına konuk olan Eylül Öztürk eşiyle boşanma iddialarının arkasında yaşananları, doğum sonrası sürecini, eşi Kenan Öztürk'le nasıl tanıştıklarını ve yaş farkını ilk kez anlattı. Eylül Öztürk doğum sonrası verdiği kilolarla da dikkat çekti.

Eylül Öztürk hamileliği sırasında ruhsal durumunun çok etkilendiğini bu dönemde eşi Kenan Öztürk'le yaşadıkları olayların 'boşanma' dedikodularına neden olduğunu söyledi. Eylül Öztürk şunları anlattı:

"En büyük gerginliği hamileliğimde yaşadım. Boşanma haberlerimiz çıktı hatta. Ama hamileliğimden kaynaklı bir durumdu. Biz boşanmayı düşünen insanlar değiliz. İlgisiz gibi geliyordu. Adam normal düzeninde, benim dengesizliğim.

Tartıştık. Kenan'a 'evden git' dedim. 'Nereye gideceğim, burası benim de evim' dedi. sinirlendim. Bütün elbiselerini aşağıya attım. Sonra sinirlendim. Instagram'daki bütün fotoğraflarını sildim. Şimdi düşünüyorum çok çocukça şeyler.

'Arkadaşlarımla dışarı çıkacağım' diyor, 'çıkamazsın' diyorum. Halbuki adam çıkar. Sanırım hamileyken, kadınlara bir özgüvensizlik geliyor. Sonra eşimden özür diledim. Biz ilişkimizde özür dilemeyi biliyoruz.

Evli ve çocuksuzken kavga ettiğinde bile özgüvenin var. 'Aman boşanırsan boşan' diyorsun. Çocuk olunca ailene daha çok sahip çıkıyorsun. Kilo alıyorsun, saçın başın dağılıyor. Aklında 'benden vazgeçecek mi?' sorusu.

Internette o yorumu görünce hüngür hüngür ağladım

İnternette bizim için 'Bunlar da adam olup ürediler ya' şeklinde bir yorum yazmış. Lohusalığımın 3. günü. Bana istediğini söyle. Ama orada küçücük bir çocuk var, savunmasız. Ona laf söylediğini hissettim. Ne kadar 'sosyal medya takılmıyorum' desen de, biliyorsun onu sana yazan kanlı canlı bir insan var. Ve kötü... O yorumu okuyunca hüngür hüngür ağladım."

Eylül Öztürk ve eşi Kenan Öztürk nasıl ve nerede tanıştı?

Eylül Öztürk eşiyle tanışma hikayesini de 2. Sayfa ekranlarında anlattı:

"Kenan'ın bir restoranı vardı. Organizasyon için oraya gitmiştim. 'Ne tatlı çocuk' dedim. Yanımdaki arkadaşım 'o sana bakmaz' dedi. 1 sene sonra o kişiye davetiye bile göndermedim!

Hatta o gün yanında başka bir kız vardı. Etrafında dolaşıyordu. Sonra arkadaşıma 'bizi tanıştır' dedim. Çağırdım yanıma Kenan'ı sohbet muhabbet. Öyle başladık zaten. Artık kadınlar ayarlıyor erkekleri biliyorsunuz. Ama onun da gönlü varmış, olmasa varır mıydı bana?"

Eşimden 5 yaş büyüğüm

Eylül Öztürk eşi Kenan Öztürk'le arasındaki yaş farkına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Eylül Öztürk, "Eşimden 5 yaş büyüyüm" dedi.