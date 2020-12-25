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Fahriye Evcen'den doğum günü paylaşımı Burak Özçivit'e mesajına beğeni yağdı!

Fahriye Evcen, yeni yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Instagram adresinden paylaşımda bulundu. Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı.

Fahriye Evcen'den doğum günü paylaşımı Burak Özçivit'e mesajına beğeni yağdı!
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Fahriye Evcen, yeni yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Instagram adresinden paylaşımda bulundu. Evcen'in paylaşımı saniyeler içerisinde yüzlerce beğeni aldı. 

''Diğer yarım... İyiki doğdun'' notunu düştü

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 36 yaşına girdi. Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik bir paylaşım geldi. Eşiyle romantik fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Evcen, "Diğer yarım... İyi ki doğdun" notunu yazdı. Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı. 

600 bin beğeni aldı 

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'le olan fotoğrafına binlerce beğeni yağdı. Evcen'in paylaşımı 1 saat içinde 600 bin beğeni aldı.

 BURAK ÖZÇİVİT PAYLAŞIMA KALP EMOJİSİ KOYDU

Eşinin bu aşk dolu doğum günü kutlamasının ardından Burak Özçivit de eşiyle fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.

İşte Evcen'in paylaşımları;

 

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